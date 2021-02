Landkreis Gifhorn/Wolfsburg

Der Text aus der Reihe Impulse stammt in dieser Woche von Thomas Hoffmann. Seit 2013 ist der 1959 in Hannover geborene katholische Theologe Dechant des Dekanates Wolfsburg-Helmstedt und Pfarrer von St. Altfrid (Gifhorn) sowie St. Christophorus (Wolfsburg) und St. Michael (Vorsfelde). Studiert hat Hoffmann in Eichstätt, Jerusalem, Münster und Innsbruck. Bevor er nach Wolfsburg kam, leitete er zunächst eine Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle und baute den ka:punkt als niedrigschwellige Einrichtung der Citypastoral in Hannover mit auf, dessen Leitung er bis 2013 inne hatte.

Die Steine sind dunkelgrau, eckig und kantig. Auf jedem Stein steht ein Name. Menschen aus unserer Nähe haben den Namen mit einem Acrylstift auf den Stein geschrieben. Die Steine liegen unter einem großen Kreuz in der Christophorus Kirche in Wolfsburg. In einer Woche, seit Aschermittwoch, sind 17 Steine zusammengekommen. Die 17 Namen gehören zu Menschen, die an Covid 19 verstorben sind. Die Toten sind Freunde, Bekannte, Familienangehörige oder sogar Geschwister von Menschen aus unserer Nähe. In St. Christophorus wurde in dieser Fastenzeit eine ökumenische Trauer- und Hoffnungskapelle eingerichtet. Es ist ein Ort, am dem gemeinschaftlich oder allein für die Opfer der Pandemie gebetet wird, für die Verstorbenen, aber auch für die Lebenden, die in diesen Zeiten zu leiden haben, die Welt nicht mehr verstehen oder einen wertvollen Dienst für andere leisten.

Dechant und Pfarrer Thomas Hoffmann von der katholischen St. Christophorus-Kirche in Wolfsburg Quelle: André Pichiri

Mutige Menschen haben das große Kreuz der Kapelle „organisiert“. Es kam 1941, vorbei an den damaligen Machthabern, auf abenteuerlichen Wegen nach Wolfsburg. Seitdem hat es sich viel anhören müssen. Leid, Schmerzen, zerbrochene Lebenswege, Abschiede, aber auch Danksagungen, Bitten und Hoffnungen – das Leben in seiner großen Vielfältigkeit und emotionalen Tiefe kam hier zur Sprache oder wurde ohne Worte zum Kreuz gebracht. Es ist ein Trauer- und Hoffnungskreuz. Nun liegen hier 17 Steine. 17 Namen, die nicht vergessen sind. 17 von über 2,4 Millionen Menschen, die weltweit an Covid 19 verstorben sind.

Kann ein Ort gleichzeitig ein Trauer- und ein Hoffnungsort sein? Warum schafft man nicht zwei verschiedene Orte für zwei unterschiedliche seelische Zustände? Die Antwort ist ganz einfach. Unser Herz trennt nicht beides voneinander. Beides ist da, manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal überwiegt das eine, manchmal das andere. Diese Widersprüchlichkeit des Lebens ist oft schwer auszuhalten. Unter dem Kreuz wird es ein wenig leichter. Viele Menschen haben dies bereits erfahren.

Von Thomas Hoffmann