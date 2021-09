Päse

Der Beitrag aus unserer Reihe „Impulse“ kommt heute von Stephan Kühme, Jahrgang 1961. Stephan Kühme studierte in Marburg, Heidelberg und Birmingham Theologie und Geschichte mit dem Abschluss Diplom und der kirchlichen Examina. Sein Vikariat absolvierte er an der Kreuzkirche in Wolfsburg. Von 1994 bis 1999 unterrichtete er an den Fachschulen der Lobetalarbeit in Celle, die für soziale Berufe ausbilden. Die Arbeit mit wohnungslosen Menschen begleitete er seit 1999 in der Diakonie Kästorf, seit November 2016 ist er in Päse als Pastor tätig.

Wer diesen Satz hört, hat keine Wahlmöglichkeit mehr

Stephan Kühme Quelle: privat

„Geh’ mit Gott, aber geh’“. Diese Aufforderung macht umgangssprachlich deutlich, dass der Sender dieser Botschaft dem Empfänger eine räumliche Trennung eindringlich nahelegt. Wer solch einen Satz hört, hat keine Wahlmöglichkeit mehr. Es scheint, als sei eine Situation unglücklich verlaufen.

Heute Morgen, kurz vor der Bundestagswahl, möchte ich den Satz etwas abändern und als eine Einladung verstehen, mit Gott zur Wahl zu gehen, also: „Geht mit Gott wählen, aber geht wählen!“

Ein Kreuz vor dem Hintergrund eines christlichen Menschenbildes

Geht mit Gott wählen hieße etwa, dass wir vor dem Hintergrund eines christlichen Menschenbildes unser Kreuz auf dem Wahlzettel einzeichnen sollen. In welcher Partei zeigt sich das christliche Menschenbild, wenn man von den rein äußerlichen Initialen des Namens einmal absieht? Es muss schließlich auch christlich drin sein, was christlich im Parteinamen draufsteht. Die Beurteilung, wie sich das verhält, nimmt einem keiner ab.

Christen nehmen Verantwortung in der Bürgergemeinde wahr, denn ihr Auftrag besteht darin, in die Welt zu gehen und nicht in das warme Kämmerlein oder in die gemütliche Stube. Die Christengemeinde ist eben Teil der Bürgergemeinde und klagt gesellschaftliche Missstände an, wo sie augenscheinlich werden.

Einsatz für die Armen, Schwachen und Bedrohten

Außerdem nimmt sie so etwas wie ein prophetisches Wächteramt wahr. Die Christengemeinde ist Zeuge dessen, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das muss für sie bedeuten, dass sie – frei von aller falschen Unparteilichkeit – auch im politischen Raum vor allem nach unten blickt. Es sind die nach ihrer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stellung Schwachen und Bedrohten, es sind die Armen, für die sie sich immer vorzugsweise einsetzen, für die sie die Bürgergemeinde besonders verantwortlich machen wird.

Was wir als Gesellschaft brauchen, ist Respekt, Menschen, die in der Lage sind, Menschen zusammenzubringen und nicht spalten. Was wir brauchen, sind Menschen, die hinschauen und nicht wegsehen, die die Veränderungen auch unserer Umwelt ungeschönt wahrnehmen und nicht unter den Teppich kehren. Die Augen öffnen und nicht verschließen.

Die Sünden der Menschen nicht ernster nehmen als die Gnade Gottes

Mein Rat an alle Unentschlossenen: Wählen Sie mit Gott, aber wählen Sie! Und noch etwas, hinsichtlich der Fehler derer, die sich zur Wahl zur Verfügung stellen, deren Mängel besonders im Wahlkampf an die Oberfläche ploppen: Wenn wir wirklich Christen sind, dann sollten wir die Sünden der Menschen nicht ernster nehmen als die Gnade Gottes.

Eine gute Wahl!

Von Stephan Kühme