Gifhorner steht wegen schwerer Brandstiftung vor dem Landgericht Hildesheim

Hildesheim/Gifhorn

Der Ärger über einen Bußgeldbescheid wegen Busfahrens ohne Ticket soll Auslöser für eine Brandstiftung am 1. Mai 2021 gewesen sein. Deshalb steht ein 21-jähriger Bewohner der Flüchtlingsunterkunft Clausmoorhof vor dem Landgericht Hildesheim, am Dienstag war Prozessauftakt.

Staatsanwältin Dr. Annkathrin Böckmann wirft dem Mann in ihrer Anklage vor, dass er erst Papier, dann Bekleidung in Brand gesetzt habe. Das Feuer soll sich über den Kühlschrank auf ein Fenster seines Zimmers ausgebreitet und beides schwer beschädigt haben. Ein Schaden von mindestens 11 500 Euro sei so entstanden. Seit fünf Monaten sei das Zimmer unbewohnbar, so die Staatsanwältin.

Ein Security-Mitarbeiter musste im Krankenhaus behandelt werden

Ein größerer Schaden wurde verhindert, da ein 32-jähriger Mitbewohner der Unterkunft den Rauch und die Flammen entdeckte und sofort den Wachdienst informierte. Da der Raum schon sehr verraucht gewesen sei, habe ein Security-Mitarbeiter ein Fenster eingeschlagen und mit einem Feuerlöscher den Brand bekämpft. Ein 56-jähriger Wachdienst-Mitarbeiter hatte bei der Polizei ausgesagt, dass er noch Papier oder Kleidungsreste auf dem Kühlschrank habe brennen sehen. Bei der Löschaktion hatte er Rauch eingeatmet und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Angeklagte gab zu, aus Ärger über die angedrohte Geldstrafe den Kühlschrank mit einem Feuerzeug entzündet zu haben. Er habe das Feuer jedoch gelöscht, bevor er das Papier auf den Kühlschrank geworfen und sein Zimmer verlassen habe, so der Angeklagte vor Gericht.

Laut einer 30-jährigen Angestellten des Landkreises Gifhorn habe der Angeklagte schon öfter ein auffälliges Verhalten gezeigt. Vor rund einem Jahr sei er mit anderen Bewohnern nach einer Feier auf sie und einen Kollegen losgegangen. Ihrem Kollegen habe der Angeklagte gedroht, ihn töten zu wollen. Auch habe er schon mal vor der verschlossenen Bürotür der Heimleitung gestanden und mit dem Kopf die Plexiglasscheibe zerstört. Als man dem Angeklagten in der Unterkunft den Wechsel seines Bettzeugs verweigerte, habe er es in eine Mülltonne gesteckt und angezündet. Auch in einer anderen Unterkunft habe er eine Mülltonne in Brand gesteckt. Er sei außerdem aufgefallen, da er einen anderen Bewohner mit einem Messer bedroht und in der dritten Person mit sich selbst gesprochen habe.

Auch ein Angriff auf Vollstreckungsbeamte steht in der Anklage

Die Polizei hatte den Mann sofort nach dem Brand in der Unterkunft festgenommen. Auf der Polizei-Dienststelle weigerte er sich, andere Kleidung anzuziehen. Dabei soll er eine Polizistin gegen eine Wand geschubst haben. Deshalb ist er auch wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angeklagt.

Die Staatsanwältin geht davon aus, dass der Mann psychisch krank ist und bei der Tat vermindert schuldfähig war. Deshalb ist er zurzeit auch im Maßregelvollzug in Mohringen untergebracht. Ein psychiatrischer Sachverständiger wird sein Gutachten am nächsten Prozesstag – dem 2. Dezember – dem Gericht vorstellen. 21

Von Bettina Reese