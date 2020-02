Fütterverbot wird ignoriert: Immer mehr Nutrias im Raum Gifhorn

Gifhorn

Nutrias sind im gesamten Landkreis auf dem Vormarsch – inzwischen auch im Stadtgebiet. Die auch als Biberratte, Schweifbiber oder Schweifratte bekannten Nager vermehren sich explosionsartig. Ein Grund dafür ist das Fehlverhalten vieler Menschen: Ein von den Behörden erlassenes Fütterungsverbot wird an vielen Stellen einfach ignoriert. Das beklagt auch die Jägerschaft.

Appell der Stadt

„Bitte keine Nutrias füttern“: Mit diesem Appell hatte sich die Stadt Mitte Dezember 2019 an die Gifhornerinnen und Gifhorner gewandt – und machte auf ein Problem an den Regenwasserrückhaltebecken der Stadt aufmerksam. „Ich schmeiße doch auch keine alten Brötchen oder Toastbrot-Reste in den Gartenteich meines Nachbarn“, ist Peter Futterschneider, Chef des Abwasser- und Straßenreinigungsbetriebes der Stadt Gifhorn (ASG), sauer.

Keine Entwarnung

An einigen Stellen habe sich die Situation durch die Verbotsschilder „ein wenig verbessert“, so der ASG-Chef. Entwarnung könne jedoch trotzdem noch nicht gegeben werden. „An einem Rückhaltebecken an der Gardelegener Straße wurden drei erwachsene Nutrias gefangen“, berichtet Futterschneider. Trotzdem würde weiterhin gegen das Fütterungsverbot verstoßen. Der ASG will darum auch an Brennpunkten Zäune um die Rückhaltebecken – im Bereich des Betonbausockels – erhöhen. Derzeit würden einige Eltern oder Großeltern ihre Kinder oder Enkelkinder über die Einfriedungen heben, damit die Kleinen besser ans Wasser gelangen könnten, um die Tiere zu füttern.

Einhaltung

Nach letzten Beobachtungen befänden sich aktuell keine Nutrias mehr an dem Regenrückhaltebecken Gardelegener Straße, ergänzt Pressesprecherin Annette Siemer. „Ob es dabei bleibt, hängt auch davon ab, ob das Fütterungsverbot langfristig eingehalten wird“, so die Stadtsprecherin.

Falscher Weg

Thomas Reuter, Sprecher der Jägerschaft, ruft die Bürgerinnen und Bürger ebenfalls dazu auf, die Fütterungen an den Rückhaltebecken, Seen und Flüssen zu unterlassen. „Das ist der absolute falsche Weg, denn durch den milden Winter gibt’s für alle Wildtiere derzeit Nahrung im Überfluss“, so Reuter. Insbesondere die Nutria-Population könne sich durch dieses Fehlverhalten noch rascher ausbreiten. „Die ursprünglich aus Südamerika stammende Biberratte hat bei uns nämlich keine natürlichen Feinde“, warnt Reuter. Die Schäden, die die Tiere anrichteten, seien groß.

Starker Anstieg

Auch an der Ise, der Aller sowie am Maikampsee sei von Gifhorns Jägern ein starker Anstieg der Population festgestellt worden, weiß Thomas Reuter. Auch im Stadtwald Pocken gebe es inzwischen wöchentlich Abschüsse der sich schnell vermehrenden Nager, berichtet der Sprecher der Jägerschaft. Der Landkreis hatte bereits 2018 reagiert, um die Ausbreitung der Nutrias und eine damit verbundene Zerstörung von Uferböschungen und Deichen zu verhindern: Die Politik brachte einen „Antrag zur Flächenbekämpfung“ von sogenannten invasiven Tierarten – auch die eigentlich in Nordamerika beheimateten Waschbären und die aus Asien stammenden Marderhunde gehören dazu – auf den Weg. Entsprechende Finanzmittel wurden bereitgestellt.

Von Uwe Stadtlich