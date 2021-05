Sturztrunken war am Samstag ein 57-jähriger Gifhorner auf der Autobahn gen Süden unterwegs. Auf einer Raststätte in Oberfranken rammte der Mann mit seinem Wagen Absperrungen. Die Alkoholkontrolle der Polizei schaffte der Mann gar nicht mehr. Wie er es in dem Zustand nach Oberfranken gekommen war, rätseln nun die Beamten.