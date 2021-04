Gifhorn

Da ließen sich viele Seniorinnen und Senioren nicht zweimal bitten: Für die Risikogruppe aus ihren Wohnungen hat die Gifhorner Wohnungsbaugenossenschaft einen zentralen Impftermin auf die Beine gestellt. Am Donnerstag war der große Tag für rund 60 Risikopatienten. Sie hatten einen Termin mit dem mobilen Impfteam des Impfzentrums Gifhorn im Büro der GWG am Dannenbütteler Weg.

Seit etwa 20 Minuten harren Heidi Seehafer (77) und Helga Handelmann (85) draußen vor dem GWG-Zentrum aus. Langweilig ist den beiden rüstigen Rentnerinnen nicht, sie klönen mit Freundinnen. „Eine Dame holt sich noch einen Stuhl“, sagt Seehafer. „Das Wetter spielt auch mit.“

Schlange stehen vor dem GWG-Impfzentrum am Dannenbütteler Weg: Rund 60 Seniorinnen und Senioren nahmen das Angebot der Wohnungsbaugenossenschaft an. Quelle: Sebastian Preuß

Wie ihre Freundinnen auch hat Seehafer ein Schreiben der GWG bekommen. Nun bekommt sie hier ihre Impfung. Sie ist froh. Ebenso Handelmann: „Es muss auch sein jetzt“, sagt die 85-Jährige, die eine Straße weiter in einer der Altenwohnungen der GWG wohnt.

Etwa 30 Meter weiter warten Augustine Neumann und Ingelore Schwerthelm auf dem Gehweg. Sie haben die Impfung hinter sich. Und der Piekser? Schwerthelm winkt ab. Der juckt sie nicht. Und lange warten mussten sie auch nicht. „Es ging ruckzuck.“ Die beiden 73-Jährigen haben sich heute mal ein Taxi gegönnt zur Feier des Tages. „Das finden wir super“, sagt Neumann über die Aktion der GWG.

„Den Bewohnern ist ein Stein vom Herzen gefallen“

GWG-Geschäftsführer Andreas Otto arbeitet neben einer DRK-Kraft, einem GWG-Techniker und dem zweiköpfigen Impfteam aus Arzt und Helferin selber mit bei der Aufnahme. Er sehe ständig in zufriedene und beruhigte Gesichter, sagt er, als einem Rollstuhlfahrer über die Kante des Ausgangs geholfen wird. „Den Bewohnern ist ein Stein vom Herzen gefallen.“ Was Otto auch festgestellt hat: „Ich habe Respekt vor denen, die das täglich organisieren. Was da alles dran hängt.“

Rund 60 Bewohnerinnen und Bewohner bekommen den Piekser

Bis zum Donnerstagnachmittag bekommen rund 60 Bewohnerinnen und Bewohner, die älter als 70 sind oder zu gewissen Risikogruppen gehören, ihre erste Spritze mit einem mRNA-Vakzim. Der Termin für die Zweitimpfung ist Ende Mai wieder am Dannenbütteler Weg. Ein besonderer Service für die eigenen Bewohner: „Wir haben uns zu Beginn der Impfthematik mit der Frage beschäftigt.“ Zur Frage stand ein Termin im Impfzentrum Stadthalle oder an einem GWG-Standort. Die Wahl fiel auf das Büro am Dannenbütteler Weg. „Wir sind froh und glücklich, dass das funktioniert hat.“

Von Dirk Reitmeister