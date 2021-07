Gifhorn

Bezahlbaren Wohnraum schaffen: Dazu gab es jetzt einen Gedankenaustausch des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, der Gifhorner Wohnungsbaugenossenschaft und der Stadt Gifhorn. Anlass war der Internationale Tag der Genossenschaften am Samstag, 3. Juli. Zaubern konnten die Teilnehmer nicht: Es wird noch weiter Wartelisten auch bei der GWG geben.

Rund 2350 Wohnungen hat die GWG aktuell, sagt Marcel Lippe bei einem Treffen mit Bürgermeister Matthias Nerlich und Dr. Susanne Schmitt, Direktorin des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. „Wir dürfen den Bestand nicht vergessen.“ Wer Gebäude aus den 50-er und 60-er Jahren habe, sei gut eingedeckt mit Aufgaben. Bäder und Elektrotechnik im bewohnten Zustand zu erneuern sei nicht einfach.

Aktuell setzt die GWG, die vor wenigen Jahren erst das 22-Millionen-Euro-Quartier Lindenhof in Gamsen verwirklicht hat, jedenfalls keinen Schwerpunkt auf Neubauten, obwohl es Wartelisten bei Nachfrage nach Wohnungen gibt, sagt Lippe: „In diesem Jahr fokussieren wir uns auf den Bestand.“

In der Pipeline ist seit einiger Zeit eine Modernisierung im Quartier am Ribbesbütteler Weg, wo der Politik bereits eine Idee mit Abriss des alten Bestandes und komplettem Neubau präsentiert worden war. Doch besonders weit ist das noch nicht gekommen. „Der B-Plan ist noch nicht endgültig auf den Weg gebracht“, sagt Nerlich auf Nachfrage der AZ. Es gebe noch Gesprächsbedarf zu Fragen des Konzepts auf dem Gelände und des Erbbaurechts.

Wie hoch soll in Gifhorn künftig gebaut werden dürfen?

„Die Herausforderung ist klar: Die Baukosten gehen in die Höhe“, sagt Schmitt und verweist auf Probleme bei Materialkosten und Lieferengpässen. Sollten mit den Baukosten auch die Gebäude in die Höhe gehen, damit die Investoren pro Quadratmeter Baufläche mehr heraus holen können? Nerlich zählt die Stockwerke der GWG-Zentrale am Alten Postweg. Vier Stockwerke hoch zu bauen sei nicht unvorstellbar. Sechs oder sieben? „Sicher nicht“, winkt Nerlich ab. Auch wenn das einstige Schwesternwohnheim des alten Klinikums etwa so hoch gewesen sei und niemanden an der Stelle gestört habe.

Probleme mit den Baukosten Genossenschaftliche Wohnungen: Das steht für Dr. Susanne Schmitt, Direktorin des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Niedersachsen-Bremen, für bezahlbaren Wohnraum. Im Bestand komme die Gifhorner Wohnungsbaugenossenschaft auf einen Mietpreis von durchschnittlich 5,40 Euro pro Quadratmeter, bei Neubauten auf acht bis neun Euro. Die Schwierigkeit dabei seien die steigenden Baukosten und die Materialengpässe. Gleiches gelte auch für die Sanierung. „Das ist ein Riesenthema“, sagt sie anlässlich des Internationalen Tags der Genossenschaften. Es sei ein Problem zu sanieren, ohne mit den Baukosten die Mieter über Gebühr zu belasten.

Beim Thema Geschosshöhe gelte es, Kompromisse zu finden, sagt Nerlich. Er kann sich, ohne sich festzulegen, vorstellen, dass in gewissen Gebieten die Bebauung von außen zur Mitte hin in die Höhe wachsen könne, um sich ins Stadtbild einzufügen.

Soll die GWG auch im Kreis Gifhorn investieren?

Forderungen aus dem Kreis Gifhorn, die GWG möge aus dem Dunstkreis der Stadt hinaus expandieren, kommentiert Nerlich nicht weiter als: „Ich kann den Wunsch nach einer Ausweitung ins Kreisgebiet verstehen.“ Die GWG sei bereits mit einzelnen Einheiten in Wesendorf vertreten, sagt Lippe. Das Kerngeschäft liege aber in Gifhorn.

Von Dirk Reitmeister