Wochenmarkt in Corona-Zeiten: Laut Polizei gibt es keine Probleme

Gifhorn

Es war kein normaler Samstagvormittag in der Gifhorner Innenstadt. Es war erste Samstagvormittag in der Gifhorner Innenstadt mit Shutdown. Auf dem Wochenmarkt herrschte Leben. Die Schlangen vor den Verkaufsständen waren teils sogar länger als am Mittwoch. Und dennoch: Auf einige Händler warten schwere Zeiten.

Veränderte Bedingungen durch Corona

Am Anfang des Marktes zeugen Schilder von den veränderten Marktbedingungen in Zeiten der Corona-Krise. Sie weisen auf die mittlerweile nur zu gut bekannten Regeln hin. Etwa Abstand halten und die die Ellenbeuge niesen. Deshalb sind die Schlangen auch länger als sonst. Die Menschen halten einfach mehr Abstand als noch vor drei Tagen. Und sie kommen früher auf den Markt.

Waren-Nachschub wird schwierig

Das jedenfalls hat die Verkäuferin am Stand von Torsten Dürkop aus Osloß beobachtet. „Aber die Leute sind sehr geduldig und vorsichtig. Sie halten Abstand.“ Und weil so viele Leute auf dem Markt sind, wird es schwieriger Nachschub an Ware zu bekommen. Und wird sie halt teurer. „Ein Blumenkohl sollte im Großmarkt sechs Euro kosten“, berichtet die Frau. Und dann gibt es halt keinen mehr.

Letzter Markttag für Blumenhändler

„Seit die Läden zu sind, kommen auch weniger Leute“, berichtet die Verkäuferin am Stand des Blumenhofs Neubokel. „Letzten Samstag war es noch okay, am Mittwoch ging es, heute ist es mau“, sagt sie. Für den Blumenhof war es der vorerst letzte Markttag. „Dann dürfen wir nicht mehr“, bedauert die Verkäuferin. „Munter bleiben“, verabschiedet sich ein Kunde am Stand nebenan von seinem Händler. Das dürfte auch für viele andere gelten.

Security unterhält mit Räuber-Pistolen

Die Einlass-Security vor einem Drogeriemarkt unterhält die ebenfalls luftige Warteschlange mit Räuberpistolen von dreisten Toilettenpapier-Diebstählen aus Liefer-Lastwagen. Derweil patrouillieren vier Uniformierte von Polizei und Ordnungsamt durch die Fußgängerzone. Sie sollen darauf achten, dass die Marktbesucher sich an die Regeln halten. „Es war alles so, wie es unter diesen Umständen sein soll“, sagt ein Polizeisprecher: keine Vorfälle, keine Probleme, die Leute seien verständnisvoll.

Gespenstische Ruhe macht sich breit

Außerhalb des Wochenmarktbereichs ist tote Hose in der Innenstadt. Es gibt allerdings auch kaum Ziele, die es sich anzusteuern lohnen. Das Leifert’s hat seinen Ausschankbereich abgesperrt, das La Cantina geschlossen. Wenn nachher die Marktbeschicker einpacken, wird eine für Samstagmittag gespenstische Ruhe in die Fußgängerzone einkehren.

Lange Schlange beim Bäcker

Bei Famila reicht die Schlange vor dem Bäcker bis nach draußen. Auch hier halten die Leute Abstand zueinander. Auf der Braunschweiger Straße ist am Vormittag relativ normaler Betrieb. Mittags in der Innenstadt wirkt der Samstag auf den Straßen eher wie ein Sonntag.

Nur wenige Menschen unterwegs

Eine Gruppe Reiterinnen ist auf dem Weg zum Tankumsee. Die Pferde sorgen – zumindest unterwegs – für genug Abstand zueinander. Am See selbst ein ungewohntes Bild: Nur wenige Menschen gehen spazieren oder fahren Rad. Sie sind entweder zu zweit oder als Familie unterwegs. Auch am Schlosssee ist am Samstagmittag kaum jemand unterwegs. Der kalte Ostwind mag da auch seinen Teil zu beitragen.

Lesen Sie auch:

Von Dirk Reitmeister und Christian Albroscheit