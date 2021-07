Gifhorner Wirtschaftsvereinigung zieht Corona-Bilanz – und freut sich über Zuwachs

Gifhorn

„Wir hatten befürchtet, dass es viele Unternehmen nicht schaffen werden“, erklärt Hans-Jürgen Dölves, Vorstandsmitglied der Gifhorner Wirtschaftsvereinigung mit Blick auf die Corona-Pandemie. Nach anderthalb Jahren mit dem Virus aber zeigt sich offenbar: Gifhorns Wirtschaft ist stark, die Wirtschaftsvereinigung hat seit der letzten Jahreshauptversammlung vor zwei Jahren sogar Zuwachs bekommen.

Insgesamt 24 Unternehmen – darunter bekannte Namen aus der Gifhorner Firmenwelt ebenso wie beispielsweise das Wolfsburger Klinikum – sind in den vergangenen zwei Jahren der Wirtschaftsvereinigung beigetreten. Dem stehen zwölf Austritte gegenüber – vier davon ohne Angabe von gründen, die restlichen acht wegen Geschäftsaufgabe beziehungsweise Insolvenz. Die Zahl der Mitglieder stieg damit von 136 auf aktuell 148.

Gedenkminute für die Opfer der Unwetterkatastrophe

Das jüngste Treffen in den Räumen der Volksbank – die Jahresversammlung im vergangenen Jahr war wegen Corona ausgefallen – begann mit einer Gedenkminute für die Opfer der Unwetterkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Wie schnell das Schicksal zuschlagen kann, machte auch Vorstandsmitglied Udo von Ey im Rückblick deutlich. So hatten die Mitglieder der Gifhorner Wirtschaftsvereinigung 2019 die Meyer-Werft in Papenburg besucht, die unter anderem Kreuzfahrtschiffe baut. „Das Unternehmen hatte volle Auftragsbücher und stand super da. Dann kam Corono. Hunderte Mitarbeitende muss die Werft jetzt entlassen, die Kreuzfahrtbranche liegt am Boden.“ Jeder Unternehmer müsse sich bewusst sein, wie schnell sich Erfolge durch nicht beeinflussbare Ereignisse von außen drehen könnten, so von Ey.

Das treffe laut Vorstandsvorsitzendem Thomas Fast aktuell auch auf viele Handwerksfirmen zu. „Es gibt Handwerker, die haben volle Auftragsbücher, müssen aber Kurzarbeit anmelden, weil sie kein Material bekommen“, erklärte er. Und die Wirtschaftsvereinigung selbst bekommt die derzeitige Lage in den Planungen für die kommenden Monate zu spüren – die gibt es nämlich wegen Corona nicht. „Wir wissen nicht, wie sich die Zahlen im Herbst und Winter entwickeln, deshalb ist es schwierig, etwas zu planen. Aber wir haben noch einiges in der Hinterhand, hoffen, bald wieder etwas in Präsenzveranstaltungen anbieten zu können“, sagt Dölves. Stichwort Hinterhand: Dazu gehören Pläne, sich künftig als Wirtschaftsvereinigung noch enger mit der City-Gemeinschaft, der Wirtschaftsförderung der Stadt Gifhorn und der IHK zu verzahnen, so Thomas Fast.

Der Vorstandsvorsitzende wurde übrigens bei den Vorstandswahlen im Amt bestätigt, ebenso wie Udo von Ey, Thomas Meister und Lutz Kadereit. Für den ausgeschiedenen Andreas Otto rückte Hans-Jürgen Dölve in den Vorstand auf, er bleibt zudem Geschäftsführer für den Bereich Marketing. Komplettiert wird die Führungsriege von Geschäftsführer Christian Franke.

Von Thorsten Behrens