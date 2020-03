Gifhorn: So lief der Wirtschaftsabend im Rittersaal

Gifhorn

„Sind wir Verhinderer oder Veränderer?“: Die Frage stand am Anfang des 12. Wirtschaftsabends, zu dem Sparkasse und Landkreis am Dienstagabend in den Ritterssaal eingeladen hatten. Referent Andreas Huber, Geschäftsführer der deutschen Gesellschaft Club of Rome, stellte das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seines mehr als einstündigen Vortrags.

Lebenswerte Zukunft

„Unser aller Wunsch ist es doch, unseren Kindern eine lebenswerte Zukunft zu hinterlassen“, bezog sich Landrat Dr. Andreas Ebel in seiner Rede auf den Ehrengast. Der Einstieg in den On-Demand-Verkehr, die Klimallianz-Aktion mit 15 Betrieben aus dem Raum Wesendorf, das Umweltschutzprojekt mit dem Gymnasium Meinersen oder die jährliche Müllsammelaktion: Ebel verwies auf nachhaltiges Handeln im Kreis Gifhorn. Für die 200 Gäste der Veranstaltung gab’s nach der Ebel-Rede noch eine visuelle Premiere, denn der neue Image-Film des Kreises wurde präsentiert.

Mini-Oscar

„And the Oscar goes to... Landkreis Gifhorn“: Mit diesen Worten überreichte Dr. Patrick Kuchelmeister, Vorstand der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, eine Miniatur-Nachbildung der Hollywood-Goldtrophäe an Ebel. „Nach so einem filmischen Höhepunkt bleibt einem nur noch die Rolle des Laudators“, lobte er schmunzelnd den gelungenen Imagefilm. Kuchelmeister bezog auch zum Vortragsthema Position: „ Nachhaltigkeit für Wirtschaftsunternehmen ist eine der größten Herausforderungen der Zukunft“, wandte er sich an die Vertreter aus Politik und Wirtschaft.

Umdenken nötig

Warum ein Umdenken zwingend erforderlich und notwendig ist, zeigte Andreas Huber im Anschluss an verschiedenen Beispielen wie dem CO2-Anstieg, dem Verbrauch von fruchtbaren Boden, dem Abholzen des Regenwaldes oder der Klimaerwärmung. „ Nachhaltigkeit hat etwas mit gesundem Menschenverstand und Bauchgefühl zu tun“, rief Huber – angehender Zwillingsvater – zum Umdenken auf.

Mensch als Nehmer

„Wir nehmen uns vom Planeten Erde mehr, als uns zusteht und leben weit über unsere Grenzen hinaus“, warnte der Experte. Der Mensch habe des Jahrtausende währende Gleichgewicht aus dem Takt gebracht. Schuld daran sei auch der Technologiefortschritt. Die Erde habe es schwer auf den Menschen als „Nehmer“ zu reagieren. „Der fruchtbare Boden auf der Erde hat eine Stärke von drei bis 30 Metern – um einen Meter dieses Bodens zu regenieren, braucht unser Planet 20 000 Jahre“, zeigte Huber die Problematik auf.

Selbstverantwortung

Selbstverantwortung in Sachen Nachhaltigkeit übernehmen: „Statt Gewinnmaximierung muss Gemeinwohlmaximierung im Mittelpunkt stehen“, rief der Experte zum Handeln auf. „Unsere Kinder hinterfragen unser Tun“, so Huber. Bei ihnen sei bereits eine Veränderung von bestimmten Mustern, Werten und Konsumverhalten erkennbar. Keine Angst vor dem Neuen haben und sich darauf einlassen: Nur wenn es gelinge, vom Standpunkt zur Weitsicht zu kommen, lasse sich der dringend notwendige Strukturwandel meistern.

Mobilität

Dabei müsse auch Mobilität völlig neu gedacht werden. „Parkende Autos an Straßenrändern wird es in 30 Jahren nicht mehr geben“, blickte Huber in die Zukunft. Stattdessen würde diese Wagen „selbstfahrend“ und mit mehreren Mensch an Bord unterwegs sein. „Wobei das Elektroauto noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist“, so Huber.

Von Uwe Stadtlich