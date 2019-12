Gifhorner Weihnachtsmarkt: Rodelspaß am Marktplatz

Gifhorn

Ski und Rodel sind bei derzeitigem Wetter in Gifhorn zwar nicht wirklich gut, aber Ersatz bietet da eine Premiere auf dem Weihnachtsmarkt. Am kommenden Wochenende ist Rodelspaß auch ohne echten Schnee auf dem Marktplatz angesagt.

Die neue 25 Meter lange Rodelbahn sorgt für ein rasantes Vergnügen, verkündet Veranstalter Wista Gifhorn. „Durch den speziellen Skipistenstoffbelag bekommt man den Eindruck, auf richtigem Schnee zu rutschen.“ Möglich ist das am Samstag, 14. Dezember, von 15.30 bis 18.30 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember, von 9 bis 18 Uhr.

Märchenerzähler gibt es auch

Weitere Highlights auf dem Weihnachtsmarkt in den nächsten Tagen: Am Freitag, 13. Dezember, um 16 Uhr kommt wieder die Märchenerzählerin ins Wista-Wohnzimmer und erzählt von Prinzessinnen, Königen und Stiefelchen. Ab 18 Uhr steigt die X-Mas Party im Wista-Wohnzimmer mit der Band „Marvin and Friends“ und der „Voice of Gifhorn“-Gewinnerin Birte Wolinski und dem Zweitplatzierten Nicholas Lindner.

Fotos mit Engeln

Am Samstag, 14. Dezember, von 16 bis 18 Uhr gibt es wieder Gratis-Fotos mit den Wista-Engeln im Wista-Wohnzimmer und von 18 bis 19 Uhr spielt die Isetaler Brassband in der Fußgängerzone. Am Sonntag, 15. Dezember, gibt es auch wieder zwei Vorstellungen des Kasperletheaters vor dem Wista-Wohnzimmer. Elektro-Ohlhoff sponsert am Sonntag, 15. Dezember, die Eisbahn. Daher ist der Eintritt frei für alle von 15 bis 18 Uhr.

Von der Redaktion