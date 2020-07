Landkreis Gifhorn

Die Gespräche mit den Kommunen sind abgeschlossen, die Umsetzung wird sich hinziehen: Rund 1000 der 4750 Hydranten im Trinkwassernetz des Gifhorner Wasserverbandes sollen verschwinden. Der Grund sind steigende Kosten bei Unterhaltung und Bau.

Hydranten erfüllen zwei Zwecke: Sie dienen dem Wasserverband zum Spülen der Trinkwasserleitungen sowie den Kommunen zur Bereitstellung von Löschwasser für die Feuerwehren. Bisher konnten sich Wasserverband und Kommunen die Anlagen problemlos teilen. Das Hydrantennetz wuchs – so wie das Trinkwassernetz wuchs. Inzwischen aber sind die Kosten für Bau und die Unterhaltung der Hydranten und damit die Auswirkungen auf den Trinkwasserpreis in den letzten Jahren erheblich gestiegen, erklärt Andreas Schmidt, Geschäftsführer des Wasserverbandes, auf AZ-Anfrage. Daher will der Verband sein Hydrantennetz ausdünnen – künftig soll es durchschnittlich nur noch alle etwa 250 Meter einen Hydranten geben. So sieht es zumindest ein 2019 vom Verband entwickeltes Konzept vor. Dem haben laut Schmidt die meisten Kommunen inzwischen zugestimmt.

Anzeige

Es sollen aber keine funktionstüchtigen Hydranten stillgelegt werden

Das heißt aber nicht, dass jetzt zeitnah rund 1000 der 4750 Hydranten des Wasserverbandes verschwinden werden, die nach diesem Konzept übrig wären. „Es ist kein Ausbau von funktionstüchtigen Hydranten geplant. Alle vorhandenen, also auch die zum Wegfall vorgesehenen Hydranten werden weiterhin gepflegt und unterhalten. Erst wenn ein großer Schaden den Austausch erforderlich macht, wird dieser Hydrant entfernt“, erklärt Schmidt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Theoretisch. Denn die Kommunen sind für den Brandschutz verantwortlich und haben ein Interesse an einem nicht zu löchrigen Hydrantennetz. Daher entscheiden sie letztlich, welche Hydranten wirklich wegfallen und welche nicht. Allerdings: Für jede Anlage, die der Wasserverband aufgeben, eine Kommune aber behalten möchte, muss die Kommune künftig zahlen – derzeit etwas mehr als 4100 Euro jährlich. Die Kommunen haben sich mit den Feuerwehren über den Bedarf abgestimmt – denn wenn Hydranten für die Löschwasserversorgung wegfallen, benötigen die Wehren wegen der größeren Abstände möglicherweise zusätzliche Schläuche auf den Fahrzeugen. Entsprechend unterschiedlich fallen die Auswirkungen in den einzelnen Kommunen aus. „In einigen wird es nur noch in sehr wenigen Ausnahmefällen zusätzliche, also von der Kommune außerhalb des Konzeptes gewünschte und zu bezahlende Hydranten geben. Die Samtgemeinde Papenteich beispielsweise hingegen möchte ihren derzeit geringen Hydrantenabstand erhalten“, so Schmidt.

Entlastung bei Trinkwasserpreisen im einstelligen Cent-Bereich erwartet

Weniger Kosten für Hydranten im Trinkwassernetz: Wird Trinkwasser für die Verbraucher jetzt günstiger? „Die Einnahmen aus der Unterhaltungspauschale sowie der Pauschale für den Neubau der Hydranten werden bei der Trinkwasserpreiskalkulation ebenso berücksichtigt, wie die Einsparungen durch die nicht ersetzten Hydranten. Diese Einnahmen fallen jedes Jahr anders aus und sind deshalb schwer zu kalkulieren. Es ist aber davon auszugehen, dass sie den Preis im einstelligen Cent-Bereich entlasten. Insofern wird die wahrscheinliche Erhöhung der Trinkwasserpreises in Zukunft um diese Größenordnung geringer ausfallen“, so Schmidt.

Von Thorsten Behrens