Landkreis Gifhorn

Die Schulen starten mit dem Unterricht und für viele Urlaubsrückkehrer beginnt mit dem Ferienende wieder der Arbeitsalltag. In der Schule und am Arbeitsplatz kommen sich nach der Urlaubszeit jetzt wieder Menschen näher – so nah, dass das neuartige Corona-Virus es leicht hat, sich zu verbreiten. Soll es im Schul-Unterricht und am Arbeitsplatz eine Maskenpflicht geben? Machen Sie mit und stimmen Sie bei der aktuellen Online-Umfrage der AZ ab.





Von Jan Tiemann