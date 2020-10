Gifhorner USK-Damenzug pflanzt eine Corona-Birke

Gifhorn

Spaß haben, etwas für die Umwelt tun und eine soziale Aktion unterstützen – und das alles gleichzeitig? Kann man. Der Damenzug des Uniformierten Schützenkorps (USK) Gifhorn hat jetzt gezeigt, wie es geht – mit dem Pflanzen einer Birke.

Gifhorn und sein Schützenwesen im Corona-Modus: Normalerweise ist Andrea Meier in der Nacht vor dem Ausmarsch um 5.30 Uhr auf den Beinen. In diesem Jahr gab es allerdings diesen Ausmarsch nicht wie gewohnt, schlafen konnte die USK-Schützenschwester zu besagter Uhrzeit aber trotzdem nicht. „Da kam mir die Idee zu dieser Aktion“, erzählt sie. Die anderen Schützenschwestern im USK-Damenzug hätten sich gefreut, als dann frühmorgens ihre Handys klingelten, weil Meier sie von ihrer Idee in Kenntnis setzte, erzählt sie schmunzelnd.

Der Standort musste „irgendwie zum Schützenfest“ passen

„Jedes Jahr wird Gifhorn mit Birkengrün geschmückt. Aber man kann ja die Bäume nicht immer nur kürzen und was abschneiden. Man muss ja auch mal neue pflanzen“, sagt sie. Daher fragte sie bei ihren 35 Schützenschwestern an, ob die sich am Kauf einer Corona-Birke beteiligen wollten. 20 wollten. Meier sprach mit der Stadtverwaltung – und die einzige Auflage war, dass der Standort „irgendwie zum Schützenfest passen“ musste. Die Wahl fiel auf den Schützenplatz.

Und da buddelten jetzt Mitarbeiter des städtischen Bauhofs ein entsprechendes Loch, in welches die Birke gepflanzt wurde. Zehn Schützendamen unter dem Kommando der Zugführerinnen Dorothee Brandt und Renate Oppermann waren dabei und ließen es sich nicht nehmen, den Baum ordentlich mit Sekt anzugießen – im wahrsten Sinne des Wortes. Ein paar Schluck genehmigten sie sich natürlich auch selbst. Aber verdient, denn die Damen schwangen auch selbst Spaten und Schaufel, um Erde an den Stamm zu bekommen.

Neben dem Stamm liegt eine Flasche mit Zeitdokumenten

An den rund zehn Jahre alten Baum kam noch ein Schild, mit dem der Damenzug darauf hinweist, warum der Baum dort steht. Und mit dem Wurzelballen wurde – ähnlich einer Kapsel mit Zeitdokumenten in einem Grundstein – eine Flasche eingegraben. „Da ist ein Titelblatt der aktuellen Aller-Zeitung drin“, so Meier. Und eine Liste mit den Namen der 20 Spenderinnen. „Damit man weiß, wer für diese Aktion verantwortlich ist, wenn der Baum in 100 Jahren vielleicht gefällt wird. Vielleicht sind dann ja Nachkommen von uns im USK und freuen sich über diese Botschaft.“

Freude ist aber schon viel früher vorprogrammiert. Nämlich bei der AZ-Aktion „Helfen vor Ort“, mit der bedürftigen Familien im Landkreis Gifhorn geholfen wird. Denn die Spendenfreude der USK-Schützendamen war so groß, dass es laut Meier locker für einen zweiten Baum gereicht hätte. „Aber wir haben uns entschieden, das Geld stattdessen an die AZ-Aktion zu geben.“ Die Birke wird übrigens wohl alleine bleiben. „Das ist eine Corona-Birke, davon wollen wir keine zweite pflanzen“, betont Meier.

Von Thorsten Behrens