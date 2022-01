Gifhorner Tafel ist dem neuen Tiefkühlfahrzeug 2 000 Euro näher gekommen

Gamsen

Auf die Gifhorner Tafel kommen in diesem Jahr ungeahnte Zusatz-Ausgaben in fünfstelliger Höhe zu. Sie braucht nämlich künftig neben einem Kühlfahrzeug auch ein Tiefkühlfahrzeug, sagt Chefin Edeltraud Sack. Seit Mittwoch sind weitere 2 000 Euro dafür angespart – dank einer Spendenübergabe des Malerbetriebs Gehring aus Gifhorn.

Neben dem neuen Fahrzeug war auch eine neue Bodenbeschichtung mit Versiegelung für den Verkaufsraum nötig. Das Problem ging die Tafel im vorigen Jahr an. Es sei schwierig gewesen, einen Malerbetrieb zu finden, so Sack. Doch dann fragte sie bei Artur Gehring nach. Dessen Team übernahm die Sache, machte Überstunden bis in die Nacht. „Damit es pünktlich vor Weihnachten fertig wird“, sagt der Malermeister. Die Warenausgabe fand zeitweise im Vorraum oder draußen statt, damit die Handwerker ungestört schaffen konnten.

Nach gutem Geschäftsjahr: „Da kann man was tun“

Was Gehring während seines Auftrags festgestellt hat: „Man hat mitbekommen, dass da viele Leute sind, die es nötig haben“, sagt er über die Arbeit der Tafel. Er selbst habe geschäftlich ein gutes Jahr mit vollen Auftragsbüchern gehabt. „Da kann man dann auch was tun.“ So haben er und Nina Herzberg einen 2 000-Euro-Spendenscheck mitgebracht.

Das neue Tiefkühlfahrzeug soll 63 000 Euro kosten

Sack freut sich über diesen Beitrag. Denn das Tiefkühlfahrzeug werde 63 000 Euro kosten. „Da haben wir schon ein bisschen geschluckt“, sagt sie. Etwa 15 000 bis 17 000 Euro sind noch anzusparen. Um die Ausgabe komme die Tafel nicht herum, denn das Gesetz werde in diesem Jahr in Kraft treten. Dann müssten ihre Leute Pizzen und Fleischwaren im Tiefkühlwagen vom Supermarkt zur Tafel-Ausgabestelle im Gamsener Paulsumpf transportieren. Auf diese Warengruppe verzichten, um sich die Ausgabe für das Tiefkühlfahrzeug zu sparen? Das gehe nicht.

