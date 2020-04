Corona-Hilfe: Gifhorner unterstützen die Tafel

Gifhorn

Trotz Corona-Pandemie und Kontaktverbot wird in Gifhorns Tafel im Paulsumpf gearbeitet. 5000 arme Menschen müssen mit Lebensmitteln versorgt werden. Viele Gifhornerinnen und Gifhorner helfen mit Spenden.

„Unser Tafel-Betrieb läuft – durch Corona jedoch unter völlig anderen Bedingungen und mit geänderten Abläufen“, sagt Tafel-Chefin Edeltraud Sack. 5000 Menschen seien inzwischen auf die Tafel-Hilfe angewiesen und nutzten zum größten Teil das Ausgabe-Angebot. „Nichts ist mehr so wie vorher“, sagt Sack und verweist auf die Markierungen auf dem Boden, die zum Abstandhalten mahnen.

Kein Zutritt ins Gebäude

„Es läuft eigentlich sehr diszipliniert“, berichtet Sack darüber, dass nur ab und zu auf das Einhalten der Distanzregeln hingewiesen werden müsse. „Das Tafel-Gebäude dürfen die Menschen allerdings nicht mehr betreten“, so Sack. Die Ausgabe sei in den Hofbereich verlegt worden. Handschuhe und Mundschutz sind für die Ehrenamtlichen der Tafel längst Pflicht. Lebensmittel-Pakete werden vorgepackt, sodass die Kundinnen und Kunden – sie tragen zum größten Teil ebenfalls Handschuhe und Mundschutz – die Waren nicht mehr anfassen müssen.

Verteilung im Schichtbetrieb

65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich jeweils dienstags, mittwochs und freitags von 14.30 bis 17 Uhr um die Verteilung der Lebensmittel. „Gearbeitet wird im Schichtbetrieb, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren und bei einem Krankheitsfall trotzdem weiter einsatzbereit zu sein“, erläutert Sack das aktuelle Sicherheitskonzept.

Zugenommen habe in Corona-Zeiten der Bringservice – beispielsweise für ältere Menschen oder Personen, die nicht mobil seien. „Zwei unsere Fahrzeuge sind im Einsatz – an Bord selbstverständlich Schutzausstattungen und Desinfektionsmittel“, berichtet Sack. Lebensmittel-Pakete würden unter anderem zum Tagestreff Moin-Moin an der Braunschweiger Straße und zur Flüchtlingsunterkunft Clausmoorhof am Koppelweg gehen, nennt Sack nur einige Beispiele für die Lieferfahrten. Weitere Fahrten gingen auch zu Einrichtungen der Diakonie.

Große Spendenbereitschaft

Die Tafel-Chefin ist glücklich darüber, dass es aktuell genug Lebensmittel zum Verteilen für die vielen Bedürftigen – darunter immer mehr Senioren und Kinder – gibt. „Die Hilfsbereitschaft hat in der Corona-Krise zugenommen – viele Gifhornerinnen und Gifhorner kommen einfach vorbei, um uns mit Lebensmittel-Spenden zu unterstützen. Das ist wirklich eine tolle Sache“, bedankt sich die Chefin der Gifhorner Tafel. „Die gute Versorgung mit Lebensmittel und die Spenden macht es derzeit auch möglich, eine neu gegründete Tafel in Wolfsburg zu unterstützen, die von jungen Leuten ins Leben gerufen worden ist“, so Sack.

Als Gifhorns Tafel im November 2001 ihr Hilfsangebot gestartet hat, wurden lediglich 35 Menschen im Stadtgebiet mit Lebensmittel versorgt. Die Zahl der Hilfsbedürftigen hat seitdem Jahr für Jahr kontinuierlich zugenommen. Auch am Ausgabe-Standort im Paulsumpf ist es trotz Umbau und Erweiterung inzwischen zu eng geworden.

Von Uwe Stadtlich