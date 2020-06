Verkehr am Laubberg soll gezählt werden

Gifhorn

Ist die Straße Am Wasserturm ebenso wie die Straße Am Laubberg eine mit starkem innerörtlichen Verkehr? Wenn dem so wäre, müsste die Stadt Gifhorn den Anwohnern möglicherweise Anteile der Ausbaukosten zurück zahlen. So sieht es zumindest die AfD. Die Stadtverwaltung will mit einer Verkehrszählung sichere Zahlen ermitteln. Den Antrag der AfD zum Thema jedenfalls lehnte der Gifhorner Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung ab.

Laut Antrag sollte der Stadtrat beschließen, die Straßen Am Wasserturm und Am Laubberg als Straßen mit starkem innerörtlichen Verkehr einzustufen. „Das kann der Stadtrat aber gar nicht einfach mal so beschließen. Dafür gibt es konkrete Vorgaben. Daher überprüfen wir das erst einmal“, so Bürgermeister Matthias Nerlich. Das gehe nur derzeit nicht – wegen der Corona-Pandemie. „Es sind viel weniger Fahrzeuge unterwegs als normal. Und das wird auch zu den Sommerferien noch so sein. Eine Zählung macht also vorerst keinen Sinn. Wenn der Verkehr wieder normale Ausmaße hat, geht es los.“ Beschlossen wurde also nicht die neue Einstufung, sondern eine Ablehnung des Antrags.

Bürgermeister verpasst Vergleich eine Absage

Der enthielt auch einen Absatz, der den Politikern der anderen Parteien offenbar ihre Entscheidung erleichterte. Denn die Straßen Am Wasserturm und Am Laubberg wurden in dem Antrag mit der Maschstraße verglichen – letztere war vom Verwaltungsgericht Braunschweig eben als eine mit starkem innerörtlichen Verkehr eingestuft worden und nicht wie von der Stadt als reine Anliegerstraße. Dadurch hatten Anlieger, die geklagt hatten, wesentlich geringere Ausbaubeiträge für die Sanierung 2018 zahlen müssen. Diesem Vergleich der Straßen aber verpasste Nerlich eine deutliche Absage – und zwar begründet auf genau den Argumenten, welche die AfD in ihrem Antrag auffuhr. Dort hieß es: An den Straßen liegen der DRK-Kreisverband mit dem Ackmann-Haus sowie das Haus der Gesundheit, beide mit viel Verkehr. „Ich bestreite nicht, dass es dort viel Verkehr gibt. Aber der ist eben Anliegerverkehr, weil die Leute mit einem Anliegen zu den beiden Einrichtungen fahren. Dort gibt es keinen Durchfahrtsverkehr.“

Für die Anwohner beider Straßen würde eine neue Einstufung unter Umständen eine Rückzahlung ihrer Ausbaubeiträge für die Sanierungen mit sich bringen. Eine komplette Streichung wäre allerdings nicht drin. Zwar hat der Stadtrat die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Gifhorn beschlossen. Unter den Anwohnern, die sie noch entrichten müssen, beziehungsweise die keine Vorausleistungen mehr zurück bekommen, da mit dem Eingang der letzten Unternehmensrechnung die Beitragspflicht gültig wurde, gehören auch die des Kirchwegs, Am Laubberg sowie Am Wasserturm. Somit bekommen nur die Anwohner von Feldstraße und Am Quälberg die Vorauszahlungen zurück. Alle künftigen Ausbauten – etwa des Fuhrenkamps – sind von vorneherein ohne Straßenausbaubeiträge.

