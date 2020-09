Gifhorn

Gifhorn braucht neue Baugebiete – acht an der Zahl stehen gerade für die Gifhorner Ortsteile an. Die dazu notwendigen Formalien brachte der Stadtplanungsausschuss am Montag wie von der Verwaltung vorgeschlagen auf den Weg. Hoch schlugen die Wellen beim Thema Merkelsche Grube: Anwohner machten ihrem Ärger Luft. Wie verzwickt die Lage gerade ist, wurde dann im Verlauf der Sitzung deutlich.

Aufklärung kann nur der Landkreis geben

Wegen der Corona-Regeln kamen nicht alle Zuhörer in den Saal, weil sie nicht angemeldet waren und kein Platz frei war. Und das schürte die Wut der Anwohner der Merkelschen Grube noch mehr. Einer jedoch bekam noch einen Sitzplatz und erhob in der Einwohnerfragestunde seine Stimme. „Sie machen uns krank, wir können nachts nicht mehr schlafen!“ Hintergrund: Die Merkelsche Grube am nördlichen Rand von Kästorf ist seit 1988 ein Sorgenkind, seitdem bekannt wurde, dass auf dem Gelände einmal Altöle, Lösungsmittel und Müll unsachgemäß entsorgt wurden. In die Sanierung steckte der Landkreis schon zig Millionen Euro. 2018 dann erneuter Alarm: Auf dem Gelände wurden hohe Methan- und Benzolwerte festgestellt. Steht nun ein Abriss der Siedlung im Raum? Oder müssen die Anwohner um ihre Gesundheit bangen? Über die aktuelle Informationslage sind die Anwohner jedenfalls sehr verärgert. Viele wohnten seit Jahrzehnten dort, hätten investiert in ihr Zuhause – nun fürchte man, „enteignet“ zu werden, so der Vorwurf. Aufklärung gab es im Ausschuss gab es nicht, konnte es auch nicht. Über den Zustand des Geländes könne nur der Landkreis Auskunft erteilen, teilte Stadtplanerin Maike Klesen mit.

Merkelsche Grube: Das ist das Problem Seit 1988 beschäftigt die Merkelsche Grube in Kästorf den Landkreis – damals hatte der Betreiber Manfred Merkel sich selbst angezeigt, weil er der Altlasten vorwiegend aus der Auto-Industrie nicht mehr Herr wurde, die drei Jahrzehnte lang in der Grube entsorgt wurden: Altöl, Müll und Lösungsmittel, die das Grundwasser vergifteten, Krebs verursachten und Erbgut veränderten. Halogenierte, chlorierte Kohlenwasserstoffe waren durch die Lösungsmittel frei gesetzt worden. Seither bemüht sich der Landkreis, die Katastrophe in den Griff zu bekommen: Das Grundwasser wurde 1990 durch vertikale Dichtwände von der Grube abgegrenzt. Der zweite, tiefer liegende Grundwasserstock, aus dem das Trinkwasser gewonnen wird, wurde nach Aussagen des Landkreises nicht in Mitleidenschaft gezogen. In den ersten sieben Jahren war eine externe Firma mit der Reinigung des Wassers beauftragt, 1995 hat der Landkreis die Sanierung selber in die Hand genommen. Aus dem Plan, bis Anfang der 2000-er Jahre alles im Griff zu haben, ist allerdings nichts geworden – auch 32 Jahre nach Bekanntwerden der Katastrophe ist das Thema nicht erledigt. tru

Noch halte der Landkreis eine aktuelle Neueinschätzung aus der Öffentlichkeit. Das deutete Stefan Marzischewski-Drewes ( AfD) an, als es um seinen Antrag ging, den Anwohnern ein Dauerwohnrecht einzuräumen. Willy Knerr ( CDU) machte das wütend: „Es ist dreist, diesen Antrag zu stellen, trotz einer anderen Lage.“ Für Carsten Behling ( SPD) und Nicole Rudbach ( ÖDP) ergaben sich aus der neuen Sachlage jede Menge neuer Fragen. Rudbach: „Der Landkreis hätte die Stadt informieren müssen.“ Der Antrag der AfD rasselte schließlich bei allen Fraktionen durch. Gleiches geschah mit dem AfD-Antrag, den Glasfaserausbau im Krümmeweg anzustreben. Kein Wohngebiet, kein Glasfaserausbau – Rainer Trotzek, Kämmerer und Stadtwerke-Geschäftsführer, machte deutlich, dass das schon im Sinne der Gleichbehandlung ein denkbar schlechtes Signal sei.

Infoveranstaltung zu 5G soll kommen

Anhänger der Initiative Stopp 5G verließen dann zufrieden den Ratssaal. Der ÖDP-Antrag, in Gifhorn städtischerseits eine Info-Veranstaltung zu organisieren, fand Zustimmung im Gremium. Klar wurde aber auch schon, dass die Politik maximal definiere könne, dass auf städtischen Immobilien keine 5G-Masten gebaut werden können. Deshalb stieß ein weiterer ÖDP-Antrag zu dem Thema auf Ablehnung.

Mit einer Gegenstimme winkte der Ausschuss das Leitbild Mobilität durch. Mit dem Programm soll definiert werden, welche Prioritäten künftig bei Fuß-, Rad- und Autoverkehr in der Stadt gesetzt werden. Maike Klesen gab auch bekannt, dass derzeit externe Experten in Sachen Verkehrssicherheit und Radwegkonzept forschen. Das Ergebnis soll dann einfließen, wenn der Rat die wegweisende Grundsatzentscheidung getroffen hat. Danach sollen auch Bürger beteiligt werden, betonte sie.

Von Andrea Posselt