Gifhorner Sommermeile endet nach drei Tagen mit Quadfahrten und zufriedenen Initiatoren

Gifhorn

„Das läuft doch super, oder?“, freute sich Udo von Ey am Samstag mit Blick auf das Treiben in der Gifhorner Fußgängerzone am dritten Tag der Sommermeile. „Wir haben optimales Wetter und gute Stimmung in Gifhorn. Das Angebot wird sehr gut angenommen“, sagte der Vorsitzende der Gifhorner City-Gemeinschaft.

Das Angebot – das waren beispielsweise Mini-Tretboote in einem Wasserbecken sowie Quadro-Bungee-Jumping. Und Zerstreuung mit Gabelstaplern im Miniformat. Und Tischkicker, Infostände, Kreativangebote verschiedener Organisationen und Vereine. Möglich machte das die dreitägige Sommermeile, organisiert von City-Gemeinschaft, Wirtschaftsvereinigung und Wirtschaftsförderung der Stadt Gifhorn.

Drei Kilometer führen die Touren durch die Innenstadt

Einer der Höhepunkte am Samstag, dem dritten und letzten Tag der Sommermeile, war das Quadfahren für Kinder. „Ich will auch so einen haben“, war der siebenjährige Jona Klinger nach der ersten Runde begeistert. Mindestens zwei weitere Runden sollten noch folgen, jeweils rund drei Kilometer lang, von der Stein-Schule vorbei an der Hochzeitsmühle durch Torstraße und Cardenap zurück zum Start.

Fünf Mitglieder der Interessengemeinschaft Quadkinder – darunter Annabella Papenbrock, Andreas Hagedorn und Gerhard Kasper – hatten sich dazu aus Gifhorn, Helmstedt, Wolfenbüttel und Hildesheim auf den Weg gemacht. Die Interessengemeinschaft – sie besteht aus insgesamt rund 400 Fahrern aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz – ermöglicht benachteiligten und bedürftigen Kindern kostenlose Quadfahrten. Von Familien, die es sich leisten können, sammeln sie im Gegenzug Spenden ein für eine gemeinnützige Einrichtung. Den Kontakt zu der Gruppe hatte Martin Ohlendorf von der Wirtschaftsförderung vermittelt.

Für die Organisatoren war es bereits die zweite quasi aus dem Nichts gezauberte große Veranstaltung in der Gifhorner Innenstadt. „Vor ein paar Wochen wäre so etwas noch undenkbar gewesen“, sagte von Ey. Aber nach dem Sinken der Corona-Inzidenzen und der ersten Veranstaltung dieser Art, dem Schützenfest, welches ebenfalls kurzfristig für die Innenstadt aus dem Boden gestampft worden war, sei die Sommermeile „logische Konsequenz“ gewesen.

Ziel sei, die Innenstadt davor zu bewahren, zu veröden. Und die Menschen in Gifhorn würden mitbekommen, dass etwas passiere. Alle würden mitziehen: Stadt, Unternehmen, Kunden und Kundinnen. Und nicht nur die Kinder würden die Auszeit von Corona genießen.

Von Thorsten Behrens