Gifhorn

Zweimal um die ganze Welt – für den Gifhorner Klaus Momberg ist das Segeln für mehr als 50 Jahre ein wichtiger Bestandteil seines Lebens gewesen. Jetzt zieht der 82-Jährige, der zu den Gründungsmitgliedern des Wassersportclubs Gifhorn zählt, Bilanz. Nach fünf Atlantiküberquerungen hat Momberg eine Menge zu erzählen.

Oft sei er gefragt worden, ob es nicht langweilig sei, tagelang nur zu segeln. „Mir war noch nie langweilig. Im Gegenteil“, sagt Momberg. Denn an Bord gibt es immer genug zu tun, um das Schiff auf Kurs zu halten. Liegt irgendwo in der Ferne vielleicht ein Schiff auf Kollisionskurs? Ist ein Sturm oder eine Flaute im Anmarsch? Und dann die Nacht allein an Deck, während der Rest der Crew schläft: die Geräusche von Wind und Wasser, das Fiepen der Delfine und der Sternenhimmel in einer Deutlichkeit, die man vom Land aus nicht kennt – für Klaus Momberg war die Zeit auf See immer faszinierend und vielseitig.

Die Segelleidenschaft begann im Mallorca-Urlaub

Die Segelleidenschaft begann eher zufällig. 1962 war der Gifhorner zusammen mit seiner Mutter auf Mallorca im Urlaub. Sie mieteten sich kurzentschlossen eine Segeljolle und überstanden die ersten Gegenwinde. „Der Bootsverleiher spielte Anerkennung, vielleicht auch mit Blick auf weitere Geschäfte“, erinnert sich Klaus Momberg. Zurück in Deutschland entschloss er sich, die notwendigen Segelführerscheine zu machen. Momberg wurde Mitglied des Segelvereins an der Innerste-Talsperre, gehörte später zu den Gründungsmitgliedern des Wassersportclubs Gifhorn und entdeckte die Ostsee für sich.

Bildergalerie: Gifhorner segelt um die Welt

Zur Galerie Der Gifhorner Klaus Momberg ist in seinem Leben zweimal um die Welt gesegelt. Jedenfalls wenn mal die Seemeilen all seiner Törns zusammenrechnet. Fünf Atlantiküberquerungen sind dabei.

„Reisen und Segeln sind eine ideale Kombination zur Erkundung der Welt: naturnah, klimafreundlich und gesellig“, sagt Momberg. Zudem lasse das Segeln auf großer Fahrt den Alltag schnell vergessen. Die Natur bestimme den Rhythmus und sorge für Abwechslung. Und so begann Momberg, die Welt per Schiff zu entdecken. Ostsee, Nordsee und das Mittelmeer wurden zu seinem Revier. Bis zum Eintritt in die Rente hatte er rund 10.000 Seemeilen oder umgerechnet 18.520 Kilometer zurückgelegt. Törns über acht oder 14 Tage waren bis dahin das Äußerste. Mehr ließen Familie und Beruf nicht zu.

Erste Atlantiküberquerung Ende der 1990er Jahre

Doch nun war mehr drin. Es folgte gleich „der erlebnisreichste Törn meines Lebens“, wie Momberg sagt. Es war seine erste Atlantiküberquerung. Das war Ende der 1990er Jahre. Auf Bewerbung erhielt der Gifhorner eine Yacht zur Überführung von Guadalupe nach Stettin. Das Boot war sanierungsbedürftig – „und das merkte man auch“, erinnert sich der 82-Jährige. Der italienische Skipper stieg in Lissabon aus. In Kiel gingen die nächsten Crew-Mitglieder von Bord. „Da waren wir nur noch zu zweit“, berichtet Momberg. Letztlich war er zehn Wochen unterwegs. Details sind seinem Buch „TransAtlantik. Segeln Tag und Nacht“ zu entnehmen.

Ein Glückslos zog er auf den Azoren. Denn dort lernte er den Eigner einer brandneuen Hallberg Rassy 53 kennen, einer Yacht, die auch sehr gut segelt. Mit diesem ging er 15 Jahre lang jedes Jahr auf Törn, inklusive vier weiterer Atlantiküberquerungen. Die Karibik, Mittelamerika, die US-amerikanischen Küsten, der Suez- und den Panamakanal, all das hat Klaus Momberg besegelt. „Ich bin durch praktisch alle Wasserstraßen auf der Nordhalbkugel gefahren“, sagt er.

Mastbruch 140 Seemeilen vor der US-Küste

Nur einmal, da hatte der Gifhorner Pech. 2007 war das. Damals sollte er ein Schiff von Curacao ins Trockendock in der Nähe von Washington D.C. bringen. Die Route führte über den berühmten Intercoastal Waterway. 140 Seemeilen vor der Ostküste der Vereinigten Staaten dann der Seenotfall: Mastbruch, das Schiff manövrierunfähig. Die Mannschaft musste per Helikopter geborgen und das Schiff aufgegeben werden.

47.000 Seemeilen beziehungsweise 87.044 Kilometer hat Klaus Momberg in seinem Leben mit wechselnden Crews segelnd zurückgelegt. Eine eigene Hochsee-Yacht brauchte er nie, um all die Fahrtgebiete, Länder, Inseln und Menschen kennenzulernen. „Es war wunderbar“, resümiert er. Doch jetzt, mit mittlerweile 82 Jahren und 55 Jahren Segel-Erfahrung, hat er sich von dem Hobby, das sein Leben bestimmte, verabschiedet. Klaus Momberg widmet sich jetzt der Malerei. Seine liebsten Motive stammen – natürlich – aus dem Bereich des Segelns.

Von Christian Albroscheit