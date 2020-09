Das regelmäßige Stoßlüften ist auch nach Ansicht der Schulträger Stadt und Landkreis Gifhorn die geeignetste Methode, Aerosole aus der Raumluft zu befördern – auch im Winter. Darüber hinaus soll die Kohortenbildung dafür sorgen, dass während des Unterrichts im Klassenraum keine Masken getragen werden müssen, es sei denn, der Lehrer kann zu Schülern keine 1,5 Meter Abstand halten.

„Grundsätzlich wird ein zeitweises Stoßlüften als eine geeignete Variante zur Reduzierung der Aerosol-Belastung betrachtet, die man auch im Winter anwenden sollte“, sagt Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter. „Dahingehend ist bereits vor dem Schuljahresbeginn an den landkreiseigenen Schulen überprüft worden, ob die Fenster der Schulräume sich weit genug öffnen lassen.“

Auf stoß- und querlüften verweist auch Christian Schnur vom Bürgermeisterbüro der Stadt Gifhorn. „Vor Beginn des Unterrichtes ist der Raum gut zu durchlüften. Zwischen den Unterrichtsstunden und in den Pausen ist ebenfalls zu lüften.“ Eine Luftgüteampel, die den CO2-Gehalt kontrolliere, könne an das regelmäßige Öffnen der Fenster erinnern. Im Winter sei der Energieverbrauch „dem sichereren Betreiben durch erhöhtes Lüften unterzuordnen“.

Den Einbau von Lüftungen erwägt die Stadt Gifhorn nicht. Schnur: „Aktuell gibt es dazu keine Planung, und die Erfordernis lässt sich auch im Rahmenhygieneplan nicht erkennen.“ Lüftungsanlagen befinden sich bei den Schulen des Kreises „entsprechend den baulichen Vorschriften in Mensa- und Küchenräumen oder auch in einzelnen Sporthallen“, so Walter. „Die Thematik hinsichtlich des Einbaus von neuen Lüftungsanlagen an den Schulen wird nach Vorgaben und entsprechenden Änderungen des Hygieneplans für niedersächsische Schulen abgestimmt.“ Von heute auf morgen dürfte da aber wohl nichts laufen: „Die Beschaffung und Installation von Lüftungsanlagen erfordert entsprechende Vorlaufzeiten und muss auf jeden Gebäudekomplex spezifisch berechnet und ausgelegt werden.“

Die Schulen laufen im „eingeschränkten Regelbetrieb“, sagt Schnur. Die Schüler werden dabei in so klein wie möglich gehaltenen Kohorten unterrichtet. Eine Kohorte soll von allen anderen getrennt bleiben. Deshalb brauchen die Kinder während des Unterrichts keine Masken zu tragen, so das Gesundheitsamt des Landkreises. „Außerhalb der Kohorte und an den gekennzeichneten Stellen in der Schule, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.“