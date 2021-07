Die großen Ferien stehen den Schulen im Kreis Gifhorn ins Haus. Im Corona-Sommer Nummer zwei mischt sich in diese Freude aber auch schon Unbehagen. Wie normal kann Schule nach der Auszeit wieder sein? Und warum stehen Briefe aus Hannover nicht hoch im Kurs?

„Belastungsgrenze ist erreicht": In die Vorfreude auf die Sommerferien mischen sich an den Gifhorner Schulen schon erste Sorgen, was Corona im neuen Schuljahr mit sich bringt. Quelle: Oliver Dietze dpa