Bekommen die Majestäten jetzt eine weitere Scheibe?

Eigentlich wollte Corona den Schützen einen Strich durch die Rechnung machen. In vielen Orten wurden die Schützenfeste abgesagt – zuerst auch in Gifhorn. Aber Schützen sind ja nicht nur zumeist treffsicher, sondern auch kreativ. Und jetzt findet das Schützenfest virtuell statt, neue Majestäten gibt es allerdings nicht. Bekommen die Amtsinhaber deshalb neben einer zweiten Amtszeit jetzt auch noch eine zweite Scheibe?

Hendrik Schmolke winkt ab. Er ist Adjutant beim Bürger-Schützen-Korps und für beide Schützenvereinigungen – also auch für das Uniformierte Schützen Korps – für die Scheiben der gemeinsamen Majestäten verantwortlich. „Nein, es gibt keine zweite Scheibe“, sagt er ganz klar. Die Scheiben würden eben abgeändert. Dafür ist Hans-Joachim Kremeike zuständig. Er wohnt in Flettmar und hat 1971 seine erste Scheibe für die Gifhorner Schützen bemalt – für den damaligen König Paul Schulze. Das Motiv damals: ein VW-Käfer. Und noch immer malt er die Scheiben für die Gifhorner Majestäten. Beispielsweise stammt die Scheibe mit dem Schützenheim als Motiv von ihm, die BSK-Ehrenmajor Karl-Heinz Krüger nach 30 Jahren erhalten hat. „Die Gifhorner haben schon tolle Wünsche, was die Motive angeht. Aber mir persönlich ist egal, was auf die Scheiben kommt“, sagt Kremeike. Im Herbst hatte er angefangen, sie zu gestalten für die Amtsinhaber – doch dann kam Corona, und bis Anfang dieser Woche änderte er die Jahreszahlen. Insgesamt 17 Scheiben hat der Maler- und Lackierermeister und jetzige Ruheständler für die 2019 ermittelten Majestäten gemalt – und jetzt abgeändert. Allerdings nicht nur für Gifhorn.

Besondere Motive mit persönlichem Bezug

Schmolke bestätigt, dass die Gifhorner Majestäten ihre Motive mit einem ganz persönlichen Bezug selbst auswählen und dabei durchaus besonderen Geschmack beweisen. Unter anderem habe es schon Scheiben gegeben mit dem Motiv zu 200 Jahre Waterloo, der Stadt Cuxhaven, dem Brandenburger Tor (1990 zur Wiedervereinigung), zur Jagd, den Rathäusern in Witten und Gifhorn nebeneinander.

Auch den üblichen Ablauf in Sachen Schützenscheiben erläutert Schmolke. Traditionell werden diese Erinnerungen zum Ende einer Amtszeit übergeben – in diesen Tagen also eigentlich für die Amtsträger, die sich 2019 die Titel geholt haben. Sie führen meist ab Herbst die Gespräche mit den Scheibenmalern über die Motive. Dann wird gearbeitet, und zwei Wochen vor dem nächsten Schützenfest werden die Scheiben übergeben – meist in zweifacher Ausfertigung. Denn eine Scheibe erhält die jeweilige Majestät, die andere wird im Saal des Korps aufgehängt. Ein Annageln wie in vielen anderen Orten rund um Gifhorn gibt es in der Kreisstadt nicht. Da es 2020 wegen Corona zwar ein virtuelles Schützenfest, aber kein Königsschießen und somit keine neuen Majestäten gibt, wird es aber 2021 keine Scheibenübergabe geben. Das ist laut Schmolke seit Jahrzehnten eine besondere Situation, dass Amtszeiten der Majestäten verlängert werden und damit auch die Scheiben für zwei Jahre gelten. Das habe es so noch nicht gegeben, nicht einmal in der Zeit von 1940 bis 1949, da waren die Schützenfeste einfach ausgefallen wegen des Krieges – bis Wilhelm Fricke erster Schützenkönig nach dem Krieg wurde.

