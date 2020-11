Gifhorner Schülerin sagt zu Corona an den Schulen: Wir sind auch wichtig!

Gifhorn

Ministerien, Gesundheitsämter und Schulleitungen versuchen derzeit, Corona möglichst aus den Schulen fern zu halten. Das gelingt nicht immer. Jana Schwabe ist 16 Jahre alt und besucht eine 10. Klasse an einer Gifhorner Schule. Und sie bemängelt, dass die Schüler, um die es eigentlich geht, bei den Entscheidungen nicht einbezogen werden. Der folgende Text ist eine Zusammenfassung ihrer persönlichen Meinung und Ansicht – und er sagt, was für Lösungsansätze es in Augen der Schülerin geben könnte.

Forderung an die Politik: Jana Schwabe sieht Schüler angesichts steigender Infektionszahlen allein gelassen. Quelle: privat

Anzeige

„Als Schülerin betrifft mich Corona zur Zeit massiv. Die Zahl der Corona-Infizierten steigt, doch die Kitas und Schulen werden außen vor gelassen. Politiker halten am Präsenzunterricht fest und geben nur eine Empfehlung zur Maskennutzung im Unterricht heraus (gilt derzeit bis zum Inzidenzwert von 50 im Landkreis, danach oder bei einer Infektionsmaßnahme an einer Schule wie Quarantäne auch schon früher besteht im Sekundärbereich Maskenpflicht, nicht aber an den Grundschulen – Anmerkung der Redaktion). Doch wer fragt uns? Niemand. Natürlich bestehen Unterschiede zwischen dem Präsenzunterricht, Wechselmodel und Homeschooling, doch letztendlich geht es um das Lernen von Unterrichtsmaterial – und dies ist in allen drei Szenarien enthalten. Noch viel wichtiger, es geht um unser aller Gesundheit“, sagt Jana Schwabe.

„Es kommen nicht alle miteinander in Kontakt? Falsch!“

Und weiter: „Es ist bei derartig hohen Infektionszahlen nicht vertretbar, dass ohne weitere Einschränkungen der Präsenzunterricht fortgeführt wird. Die Schließung von Schulen ist keine Lösung, da hier ein weiteres Problem entsteht, denn nicht jeder Schüler besitz die Möglichkeit, sich über Internet Zugang zum Unterrichtsmaterial zu beschaffen. Deswegen wäre das Wechselmodell eine geeignete Lösung (greift nach aktueller Verordnung erst ab einem Inzidenzwert von 100 im Landkreis, wenn es Infektionsmaßnahmen an einer Schule gibt, sonst kann die Schule auch bei einem höheren Inzidenzwert ohne Wechselmodell arbeiten –Anmerkung der Redaktion). Warum? Weil die Infektionsketten zu gravierend werden. 30 Schüler pro Klasse, 130 bis 150 Schülerin in einem Jahrgang, mehrere Hundert Schülerin in einer Schule und dazu noch die Lehrer. Es kommen nicht alle miteinander in Kontakt? Falsch!

Volle Schulbusse: Abstand halten sei unmöglich, die Schüler würden dicht nebeneinander sitzen und die gleichen Haltestangen benutzen, lautet die Kritik von Jana Schwabe. Quelle: Sebastian Preuß

Viele Schülerin halten sich nicht an die Regeln oder vergessen diese. Ein beliebter Trend ist es, den Mund-Nasen-Schutz nur über den Mund zu tragen. Ebenfalls wird die Maximalanzahl an Personen in den Toiletten überschritten oder diese als Aufenthaltsraum in der Pause genutzt. Essen, Stifte oder anderer Gegenstände werden ohne weiteres geteilt. Einen Mindestabstand kann man oft kaum erkennen. Hinzu kommt, dass mehrere Schulen mit dem Kurssystem arbeiten. Dieses sieht vor, dass alle Klassen eines Jahrgangs in den Hauptfächern in erweitertes und grundlegendes Niveau eingeteilt werden. Allein hierbei mischt sich ein kompletter Jahrgang untereinander durch. Außerdem muss man für die einzelnen Kurse die Räume wechseln und diese werden nicht desinfiziert. Doch damit nicht genug: Die Lehrer laufen von Klasse zu Klasse oder von Jahrgang zu Jahrgang.

Einzelne Jahrgänge in Quarantäne zu schicken sei schlichtweg leichtsinnig

Es reicht ein einziger positiv getesteter Lehrer, um die ganze Schule in Quarantäne zu bringen, denn die Infektionsketten gehen weit über eine Kohorte/Jahrgang hinaus. Dieser eine Lehrer war nicht nur in verschiedenen Jahrgängen, Klassen und Gebäudetrakten unterwegs, sondern auch im Lehrerzimmer. Somit verteilt auch jeder andere Lehrer aus dem Lehrerzimmer ebenfalls Viren in andere Klassen und Jahrgänge. Einen einzelnen Jahrgang in Quarantäne zu schicken wäre daher schlichtweg leichtsinnig, inkonsequent und gefährlich. Die Infektionsketten gehen noch weiter über die Schule hinaus. Die Lehrkräfte und Schüler tragen die Viren bis in den eigenen Haushalt. Dort leben neben den Eltern auch Geschwister, Großeltern oder andere Verwandte. Diese gehören gegebenenfalls sogar noch zur Risikogruppe und das Ausmaß der Infektion wird zu einer immer größeren Gefahr. Ein freiwilliges Maskentragen im Unterricht wird kaum etwas an dem Risiko verändern, denn kaum jemand setzt diese um.

Hinzu kommt auch noch das Busfahren für viele Schüler, weil viel nicht anders nach Hause kommen. In den Bussen herrschen katastrophale Zustände. Viele setzen die Maske nicht korrekt auf oder gar nicht und nicht alle Busfahrer legen Augenmerk darauf. Abstand halten ist unmöglich. Man sitzt Schulter an Schulter auf den Sitzen, hält sich an derselben Stange fest, steht eng nebeneinander und drängelt sich zum Rauskommen durch die Menschenmenge. Es kann nicht sein, dass solche Zustände während der Corona-Pandemie herrschen.

Jede Klasse soll einen einzigen Lehrer zugewiesen bekommen

Was kann man gegen diese Zustände ausrichten? Genau diese Frage wurde uns erst kürzlich von den Lehrkräften gestellt und die Antwort von uns Schülern war eindeutig. Die derzeitigen Regelungen zum Schulbetrieb können so nicht weitergehen! Man füllt sich weder sicher noch wohl in der eigenen Schule. Mehrheitlich wurde vorgeschlagen, wieder in das Wechselmodell zurückzukehren. Klassen sollen halbwöchentlich und mit halbierter Schüleranzahl zur Schule gehen. Uns fiel hierbei ein weiteres Problem auf, denn was nützt diese Regelung, wenn die Lehrer weiterhin von Klasse zu Klasse und Jahrgang zu Jahrgang wandeln?

Jede Gruppe sollte dementsprechend einen einzigen Lehrer zugewiesen bekommen. Schüler erhalten die zu erledigenden Aufgaben über die Kommunikationsplattform I-serv. Untereinander können die Informationen ausgetauscht werden und somit würde niemand, der keinen Zugang zu solchen Plattformen hat, benachteiligt sein. Das Wechselmodell ist keinesfalls eine Lösung für immer, doch eine bessere Alternative als der Präsenzunterricht mit einer immensen Infektionskette. Der derzeitige Präsenzunterricht birgt ein zu hohes Risiko in Bezug auf Covid-19, weil die hierbei entstehenden Infektionsketten stärker sind als bisher angenommen. Wir Schüler sorgen uns mehr um unser Wohlergehen, als die Politiker es scheinbar tun. Auch wenn Schulen nicht als „Hotspot“ eingestuft werden, sollte die Gesundheit jedes Einzelnen an oberster Stelle stehen. Nicht abwarten, sondern handeln, denn wir sind auch wichtig!“, appelliert die 16-Jährige an die Politik.

Von unserer Redaktion