Gifhorner Schüler sind dabei: Die Volksbank BraWo sucht den Step-Champion

Landkreis Gifhorn

Fünf Schulen aus dem Landkreis Gifhorn sind mit dabei, sie wollen Step BraWo-Champion werden. Dabei geht es darum, bis zum 24. Februar Schritte zu sammeln, und zwar möglichst die meisten pro Klasse. An den Start gehen aus dem Landkreis Gifhorn die Grundschulen Isenbüttel, Rötgesbüttel und Schwülper sowie die Immanuelschule und die Wilhelm-Busch-Schule. Der Countdown läuft.

Insgesamt 86 Klassen aus 32 Schulen haben sich aus der gesamten BraWo-Region angemeldet, um Step BraWo-Champion zu werden. Jeder der rund 1 600 teilnehmenden Schüler bekommt ein Fitnessarmband. Die gezählten Schritte der Armbänder werden anonymisiert auf ein virtuelles Klassenschrittkonto übertragen, mit dem sich die Schulklassen untereinander messen und am Ende den Sieger ermitteln.

Anzeige

Wieder genauso viele Teilnehmer wie bei der ersten Ausgabe 2019

„Dass wir auch in diesem Jahr wieder eine genauso große Anzahl an Teilnehmern für Step BraWo motivieren konnten wie bei der ersten Ausgabe, freut mich. Denn gerade jetzt, wo verschiedene Freizeitaktivitäten stark eingeschränkt sind, ist es umso wichtiger, Kindern den Spaß an Bewegung zu vermitteln“, sagt Jürgen Brinkmann, Initiator des Kindernetzwerkes United Kids Foundations und Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo.

Der Wettbewerb Step greift den Trend digitaler Medien auf, um Kinder zu mehr Bewegung und einem aktiveren Lebensstil zu motivieren. Im Rahmen des Aktionszeitraums von 13 Wochen sollen sie ihren Alltag so aktiv wie möglich gestalten. Um die Motivation während des Wettbewerbs hochzuhalten, werden insgesamt drei Challenges mit verschiedenen Anreizen stattfinden: Neben dem Step BraWo-Champion, also dem Gesamtsieger, wird auch die jeweils beste Klasse aus den einzelnen Direktionen Braunschweig, Wolfsburg, Peine, Gifhorn und Salzgitter ausgezeichnet. Da alle Klassen automatisch an dem bundesweiten Step-Wettbewerb teilnehmen, haben sie zusätzlich die Möglichkeit, deutscher Step-Champion zu werden.

Die Klasse 4c aus Meine wurde Direktionssieger

Bei der ersten Auflage im vergangenen Jahr wurde die Klasse 4c der Meiner Grundschule Am Zellberg Direktionssieger. Den Gesamtsieg holte die In Gifhorn wurde die 4c der Grundschule Am Zellberg Direktionssieger. Die Klasse 3b der Offenen Ganztagsgrundschule Rühme wurde sowohl Step BraWo-Champion als auch bundesweiter Step-Champion.

Schrittzähler per Fitnessarmband: Beim Step BraWo-Champion geht es um die meisten Schritte. Quelle: Volksbank BraWo

Bis zum 9. Dezember – dann wird’s ernst, der Wettbewerb geht los – werden die Schüler für Bewegung sensibilisiert und motiviert. Dann gibt’s die Fitnessarmbänder. Um den Wettbewerb fair zu gestalten und auch kleinen Klassen eine Siegchance zu ermöglichen, werden die gesammelten Schritte in Abhängigkeit der Schüleranzahl mit einer Formel in Scoring-Punkte umgerechnet.

Lesen Sie auch:

Von der AZ-Redaktion