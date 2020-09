Gifhorner Schüler in Quarantäne: Was ist mit den Geschwistern?

Gifhorn

An vier Gifhorner Schulen gab es in dieser Woche Corona positiv getestete Schüler. Mitschüler, die mit ihnen in den so genannten Kohorten sind, wurden daraufhin ebenfalls getestet und sind nun 14 Tage lang in Quarantäne. Betroffene Eltern, deren Kinder unterschiedliche Schulen besuchen, stellt das vor Fragen und Probleme. Sabrina Mroseck hat ihren Weg gefunden und eine Entscheidung gefällt.

„Wir wurden super gut informiert“

Einer ihrer Söhne besucht die Freiherr-vom-Steinschule und gehört zu jenen Achtklässlern, die sich einem Corona-Test unterzogen haben, weil ein Mitschüler ihrer Kohorte infiziert ist. Sabrina Mroseck erinnert sich an den Anruf der Schule am Dienstagabend. „Wir wurden super gut informiert. Alles ging fix.“ Schon am Mittwoch wurde ihr Sohn beim Gesundheitsamt getestet und wie alle anderen Klassenkameraden auch in 14-tägige Quarantäne geschickt.

„Man muss es ja nicht herausfordern“

Doch dann kam für die Mutter entscheidende Frage: Was tun mit dem achtjährigen Sohn, der die Adam-Riese-Schule besucht? Ihre Entscheidung: Auch er bleibt vorerst sicherheitshalber zu Hause. „Man muss es ja nicht herausfordern“, findet sie und lobt die Riese-Schule, die ihrem Wunsch entsprach und ihr sofort Lernmaterial nach Hause brachte. Den kompletten Ablauf von der Information über die Testung empfand die Gifhornerin als gut. „Aber dass es keine Regelung für die Geschwister gibt, die andere Schulen besuchen, finde ich schon merkwürdig.“ Sie möchte auf Nummer sicher gehen und den noch ausstehenden zweiten Test des Älteren abwarten. „Auch wenn es den Beiden gut geht und sie gesund sind - sicher ist sicher.“

