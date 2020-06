Gifhorn

„Das werden kleine Oasen direkt am Wasser am Stadtrand“, freute sich Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich. Gemeinsam mit Bauamtsleiter Joachim Keuch probierte er am Mittwoch die neuen Relax-Stühle aus, welche die Stadt am Schlosssee aufgestellt hat. Die acht Relax-Stühle sind der erste Schritt des Konzeptes, um den Schlosssee aufzuwerten – für die Gifhorner Bürger, aber auch für Touristen von außerhalb.

Die Stühle sind aus massivem Kunststoff in Holzoptik gefertigt und laden dazu ein, es sich am Schlosssee gemütlich zu machen und die Natur zu genießen. Gehalten sind sie in den Gifhorner Stadtfarben Blau und Rot. „Und sie werden schon gut angenommen“, erklärte Keuch. Sie stehen übrigens zwischen Schlosssee und Mühlenmuseum in Nähe der Seilbahn.

44 Holzbänke mit Notruf-QR-Code

Bei den Relax-Stühlen soll es allerdings nicht bleiben. Die Ausschreibung für 44 Holzbänke läuft bereits, die rund um den Schlosssee aufgestellt werden sollen. „Die Ausstattung soll künftig einheitlich sein“, sagte Nerlich. Daher werden auch bereits vorhandene Bänke ersetzt. In bestimmten Bereichen werden die Bänke durch insgesamt fünf Tische ergänzt, so dass einzelne Sitzgruppen entstehen, wo sich auch mal mehrere Personen aufhalten können. Alle Bänke werden mit einem Notruf-QR-Code versehen. Sollte ein Notfall auftreten, kann per Handy schnell Hilfe an den richtigen Ort geholt werden. „Das ist gerade im Außenbereich sinnvoll und vermeidet langes Suchen durch die Rettungskräfte“, so Keuch.

Auch zum Thema Müll hat sich die Stadt Gedanken gemacht. Künftig soll es nicht mehr wie bisher mehrere kleine Mülleimer geben, sondern an ausgewählten Standorten drei große. „Es gibt die Erfahrung, dass viele Leute ihren Müll einfach neben einen Behälter werfen, wenn der voll ist. Aber sie nehmen den Müll mit, wenn sie keinen Behälter sehen – bis auf Ausnahmen“, sagte Nerlich. Mit den großen Mülleimern setze man auf diese Erkenntnis. Zudem sollen die großen Behälter es Vögeln erschweren, den Müll zu durchsuchen und dabei Teile im Umfeld zu verstreuen.

Kinderspielplatz attraktiver machen

Doch mit Sitzmöbeln, Tischen und Mülleimern ist das Konzept noch nicht vollständig. Unter anderem sind auch die Schaffung neuer Wege sowie von Aufenthaltsplattformen geplant. In weiteren Schritten sollen am Schlosssee zwei Fitness-Geräte aufgestellt werden, an denen auch ältere Menschen trainieren können. Die Angebote sind eingeholt, doch auch hier verzögert sich Corona-bedingt die Aufstellung – so wie bei der Ausschreibung der 44 Holzbänke. „Wir stellen in diesem Jahr die Überlegungen an, welche Geräte wir kaufen, und schauen, ob es Fördermittel gibt“, erklärte Nerlich auch mit Blick auf die seit April geltende Haushaltssperre der Stadt. Wahrscheinlich 2021 würden die Geräte dann kommen. Ähnlich sehe es mit den Maßnahmen aus, den Kinderspielplatz attraktiver zu gestalten.

