Gifhorner Retter an der Corona-Front: „Man wird vorsichtiger“

Gifhorn

„Der Rettungsdienst wird nicht mehr so sein wie vor Corona.“ Die letzten Wochen haben Sven Fuhr, Wachleiter beim DRK-Rettungsleiter, nachdenklich gemacht. Wie die Corona-Krise in der alltäglichen Arbeit durchschlägt, wie mächtig gerade der Faktor Angst ist, das erzählt er im AZ-Gespräch.

„Extrem schwierig abzuschätzen“

„Corona hat unsere Strategie verändert. Sind wir vorher bei Einsätzen zum Patienten hingestürmt, müssen wir nun erst einmal vor der Tür abklären, ob da nicht was anderes hinter steckt.“ Was anderes heißt in diesem Fall: Corona. Dann heißt es kühlen Kopf bewahren. „Das ist extrem schwierig abzuschätzen. Wir haben natürlich im Moment auch die ganz normale Erkältungszeit. Nur weil jemand Bronchitis hat, heißt das nicht, dass er infiziert ist“, sagt Fuhr. Aber die Angst sei aktuell bei vielen Gifhornern groß. Manche würden auch den Rettungsdienst rufen, um abklären zu lassen, ob sie an Corona erkrankt sind, einige möchten getestet werden. Genau das ist jedoch nicht der Job des Rettungsdienstes, betont Fuhr und bittet: „Ruft uns nur, wenn es um lebensbedrohliche Situationen geht. In Sachen Corona können wir nicht beraten.“ Hinter manchem Alarm stecken vor Ort auch manchmal nur „banale Dinge, wie eine Kopfplatzwunde. Die Leute haben gerade viel Angst“, spürt Fuhr. Andere wiederum sträuben sich gerade, mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht zu werden.

Schutzkleidung ist ein wertvolles Gut

Einsätze wegen eher harmlosen Gründen, die vorsichtshalber im Corona-Vollschutz absolviert werden, bedeuten übrigens auch, dass womöglich das medizinische Schutzmaterial sinnlos verbraucht werde, so Fuhr. Und das sei gerade besonders wertvoll. Er ist zugleich für die Materialdisposition verantwortlich und weiß, wie schwer es ist, an gute Schutzkleidung zu kommen. Und wie windige Geschäftemacher nun Profit aus der Krise schlagen. Zwei Mundschutze kosten aktuell so viel wie früher 20. „Momentan haben wir noch genug, aber man muss schon verschiedene Quellen anzapfen“, sagt der Wachleiter.

Corona beschert jedem Einsatz zusätzliche Anspannung. Fällt die Entscheidung, dass das Rettungsteam vor der Haustür vorsichtshalber wegen eines Corona-Verdachts in kompletter Schutzmontur arbeitet, müssen Patient und Angehörige zwei Minuten warten, bis die Sanitäter sich kümmern können. „Hier haben bislang alle aber Verständnis dafür. In dem Punkt erleben wir gerade ganz viel Respekt.“ Auch im Umfeld von Einsätzen: „Niemand schimpft, wenn wir mal den Weg versperren. Wir erleben gerade eine neue Toleranz“, berichtet Fuhr. Corona habe schon jetzt den Alltag verändert - und selbst für die Retter selbst gezeigt, wie heimtückisch die Infektion sein kann. Denn auch das gab es schon: In fünf Fällen stellte sich erst nach dem Einsatz heraus, dass der Patient Corona hatte. Insgesamt zehn Mitarbeiter mussten daraufhin vorsorglich in Quarantäne. Personelle Ausfälle, die gerade jetzt nur schwer zu verkraften sind. Zum Glück verliefen die Tests bei den Verdachtsfällen negativ.

Corona wird vieles verändern

Mit heftigen Infektionsgefahren - etwa beim Norovirus - kennt sich die DRK-Crew ja schon seit Jahren aus. Aber dass Corona nun noch einmal alles auf den Kopf stellt, das macht was mit dem erfahrenen DRK-Mann. „Man wird vorsichtiger. Ich bin sicher, dass nach Corona jedes Husten oder Niesen ein Alarmsignal sein kann und unsere Arbeit verändert.“

