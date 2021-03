Gifhorn

Seit mehr als elf Jahren hat Gifhorn so einen heftigen Wintereinbruch wie Anfang Februar nicht mehr erlebt. Die Teams des Gifhorner Bauhofes und des Abwasser- und Straßenreinigungsbetriebe der Stadt (ASG) waren im Dauereinsatz.

Für die AZ hat Christian Schnur vom Bürgermeisterbüro bei ASG-Chef Peter Futterschneider nachgehakt und die Zahlen für eine vorläufige Winterbilanz zusammengetragen. „An 39 Tagen gab es Winterdienst-Einsätze“, erläutert der Sprecher der Stadt. Daran hätten sich rund 50 Kolleginnen und Kollegen des ASG und auch des Bauhofes beteiligt. Die Bilanz der geleisteten Einsatzzeit ist mehr als beeindruckend. „Insgesamt sind etwa 2600 Arbeitsstunden angefallen“, erläutert Schnur.

Sicherheit auf den Straßen

Für Sicherheit auf den Straßen und Wegen im Stadtgebiet sorgen und durch den koordinierten Wintereinsatz einen Beitrag zur Unfallvermeidung leisten: Nur mit dem Schieben und Räumen von Schnee allein war’s nicht getan. Laut Schnur wurden bei den bisherigen Winterdienst-Einsätzen etwa 400 Tonnen Streusalz und zusätzlich 150 Tonnen Sand verbraucht.

Gifhorns Winterdienst im Dauereinsatz: 2600 Arbeitsstunden sind im Rekordwinter angefallen – besonders Anfang Februar war’s heftig. Quelle: Sebastian Preuß (Archiv)

Wenn Schnee und Eis den Verkehr gefährden, geht Gifhorns Winterdienst übrigens nach einer genau festgelegten „Prioritäten-Liste“ vor. Mit Großfahrzeugen werden zuerst 122 Kilometer Haupt- und Einfallstraßen geräumt und abgestreut, weitere 51 Kilometer wichtiger Strecken werden mit Kleinfahrzeugen bedient.

Winterdienstpflicht der Stadt

Hinzu kommen 41 Kilometer Streckennetz „im Rahmen der Winterdienstpflichten der städtischen Liegenschaften sowie der Stadt Gifhorn als Straßenbaulastträger“. Danach geht’s mit Großfahrzeugen in den Nebenstraßen weiter – 80 Kilometer Streckennetz (Priorität 3) sind zu bewältigen. Auf dem Einsatzplan stehen zudem Radwege, Plätze, die Fußgängerzone, Fußgängerampeln, Fußgängerüberwege, Querungshilfen und auch Bushaltestellen.

Das große Reinemachen

Nach dem Winterdienst steht nun das große „Reinemachen“ an. Seit Tagen sind in Gifhorn wieder Kehrmaschinen im Einsatz, um die Streugut-Reste auf den Fahrbahnen zu beseitigen. „Auf den Radwegen wird noch vorhandenes Streugut im Rahmen der regulären Kehrtouren durch die Kleinkehrmaschinen aufgenommen“, erläutert Schnur. Mit dem aufgebrachten Streusalz gebe es übrigens keine Probleme. „Es wird nicht aufgenommen – dies ist auch nicht erforderlich, da es nahezu verschwunden ist“, so der Leiter des Bürgermeisterbüros.

Als Sondermüll müssten die „Winterdienst-Überbleibsel“ nicht behandelt werden. „Aufgenommenes Streugut wird als Straßenkehricht mit entsorgt, ist also im sonstigen Kehrgut enthalten und muss nicht gesondert beseitigt werden“, so Schnur.

Von Uwe Stadtlich