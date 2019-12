Gifhorner Postboten-Skandal: So geht es für Geschädigte weiter

Gifhorn

Haufenweise Briefe und Pakete hat ein Gifhorner Postbote (32) vermutlich über Monate hinwegunterschlagen und die darin befindlichen Wertgegenstände und Geld entwendet. Post und Polizei arbeiten mit Hochdruck daran, die genauen Hintergründe zu ermitteln – und vor allem Geschädigten schnell zu helfen, einigen noch vor Weihnachten.

Schadenshöhe und Motiv noch unklar

Geld, Münzen, Smartphones und weitere Wertgegenstände hat der 32-Jährige unterschlagen. Fest steht schon jetzt, dass sich der Schaden auf mehr als 70 000 Euro beläuft. „Das wird ziemlich sicher noch mehr werden“, sagte Polizeisprecher Thomas Reuter. Denn noch ist einiges aufzuklären in dem Fall, nicht nur das Motiv des Mannes.

Polizei ruft Geschädigte an

In den nächsten Tagen werden zahlreiche Gifhorner Anrufe von der Polizei erhalten. Die kündigte am Freitag bereits an, sich mit Absendern und Empfängern in Verbindung zu setzen. Dabei muss stellenweise auch ermittelt werden, welche Wertsachen oder wie viel Geld sich in den Sendungen befand. Nach Kontodaten oder anderen vertraulichen Dingen werden Gifhorner definitiv nicht am Telefon befragt. Wichtig ist dieser Hinweis, weil sich in den letzten Wochen mehrfach Ganoven als falsche Polizisten ausgegeben hatten und am Telefon sensible Daten ausspionieren wollten. Die Polizei hofft, dass noch pünktlich zum Fest einige Briefe an ihre rechtmäßigen Empfänger ausgegeben werden können.

Post stellt Strafanzeige

Andere werden vielleicht noch länger auf den Erhalt ihrer Sachen warten müssen. Die Post hat neben der sofortigen Kündigung des Mitarbeiters auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und Strafanzeige gestellt. Nach Auskunft der Post wird dort das beschlagnahmte Diebesgut untersucht und erst dann für die Zustellung freigegeben.

Wegen Unterschlagung und Verstoßes gegen das Briefgeheimnis wird sich der Gifhorner (32) bald vor Gericht verantworten müssen.

Von Andrea Posselt