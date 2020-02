Das Sturmtief Sabine ist über den Landkreis Gifhorn hinweg gezogen. Einige Folgen waren auch am Montag noch zu spüren, besonders betroffen ist der Zugverkehr. Auch Stromausfälle gab es. Und obwohl der Landkreis keinen Schulausfall verhängte, blieb in den Schulen so mancher Sitzplatz leer. Das ist aktuell die Schadensbilanz.