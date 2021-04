Gifhorner Polizei warnt: Hohes Aufkommen von schädlichen SMS

Gifhorn

Auch der Landkreis Gifhorn ist von den massenhaften „Smishing“ Straftaten betroffen. Hierbei erhalten Smartphone Nutzer eine SMS mit dem Inhalt: „Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es. LINK“. So oder ähnlich werden die Nutzer auf eine Website gelockt, die automatisch Schadsoftware auf dem Handy installiert.

Wenn so eine SMS eingeht ist es am sichersten, sie direkt zu löschen und den Absender zu sperren, rät die Gifhorner Polizei. Wurde jedoch auf den Link geklickt ist es wahrscheinlich, dass Schadsoftware auf dem Smartphone installiert wurde. In diesem Fall muss das Telefon bereinigt werden und es sollte unbedingt eine Drittanbietersperre über den Mobilfunkanbieter veranlasst werden. Sonst könnte eine hohe Telefonrechnung die Folge sein. Um sich zu schützen empfiehlt es sich einen Virenschutz auf dem Smartphone zu installieren. Weiter sollte das Betriebssystem immer auf dem aktuellen Stand, und die Installation von Apps aus unbekannten Quellen gesperrt sein.

Ist tatsächlich ein Paket bestellt und es besteht Unsicherheit über die Echtheit einer Benachrichtigung, kann über die Sendungsverfolgung des jeweiligen Anbieters Klarheit erlangt werden. Hierfür allerdings nicht auf den Link in der SMS klicken, sondern die Sendungsverfolgung des Paketdienstes über einen externen Browser oder die App öffnen.

Von OTS