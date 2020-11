Landkreis Gifhorn

Die Dreistigkeit von Trickbetrügern kennt keine Grenzen: Nun geben sich die Ganoven als falsche Polizisten aus und setzen ihre Opfer bei Geldforderungen damit unter Druck, dass ein Angehöriger einen Unfall gehabt hätte. Alles erstunken und erlogen, warnt die Gifhorner Polizei und setzt auf den bewährten Rat: Einfach den Hörer auflegen und die echte Polizei informieren.

Klarer Rat der Polizei : Einfach auflegen

Per Twitter setzt die Polizei die Mahnung in Umlauf. Demnach sind aktuell schon mehrere dieser Fälle bekannt geworden. Glaubwürdig wollen die Betrüger ihre Geldforderung machen, indem sie sich als Polizisten ausgeben. Unter Druck sollen die Opfer geraten, wenn ihnen erzählt wird, dass ein Angehöriger einen Unfall hatte. Bloß nicht drauf eingehen, rät die echte Polizei.

Dass sich Betrüger als Polizisten ausgeben, ist seit Jahren traurige Realität. Zuletzt musste die Gifhorner Inspektion im Oktober vor solchen Gaunereien warnen. Damals gaben die angeblichen Beamte an, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden und nun müssten Wertsachen in Sicherheit gebracht werden, die ein Polizist abhole und sicher verwahren.

Von Andrea Posselt