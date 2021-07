Gifhorn

Ein Rentner (66) aus der Kästorfer Diakonie ist seit Samstag verschwunden. Wie ein Sprecher der Polizei der AZ mitgeteilt hat, wurde der 66-Jährige von den Diakonischen Heimen bereits am Sonnabend gegen 17 Uhr als vermisst gemeldet. 

Nur wenig später begann eine große Suchaktion: Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber beteiligten sich an der Absuche des Gebietet, dass sich von Kästorf in Richtung Norden erstreckt: bis Ummern, Wahrenholz und auch in die Sassenburg. Am Sonntag wurde die Bevölkerung per Rundfunkdurchsagen zur Mithilfe aufgerufen – bisher ohne Erfolg.

Erst vor wenigen Tagen lief eine große Suche nach einem 70-Jährigen. Der ebenfalls demente Mann wurde von einem Zeugen unbeschadet an der Dragen-Kreuzung entdeckt und dem Rettungsdienst übergeben.

Von Uwe Stadtlich