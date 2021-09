Gifhorner Polizei stellt bei Geschwindigkeitsüberwachung deutliche Verstöße fest

Gifhorn

In der Nacht zu Mittwoche wurde von der Gifhorner Polizei die Geschwindigkeit der Autofahrer an zwei Stellen gemessen. Zwischen 0 und 1 Uhr standen die beamten am nördliche Ende des vierspurigen Bereichs der B 4 bei Gifhorn, dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern in der Stunde. Hier passierte ein Audi mit Tempo 172 die Messstelle, das zieht eine Geldbuße von 600 Euro, ein zweimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte nach sich.

Zuvor bereits, zwischen 22 und 23 Uhr, wurde ein anderer Audi auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn mit Tempo 96 gemessen. Dieser Verstoß ist mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro sowie einem einmonatigen Fahrverbot und einem Punkt bewertet.

Von OTS