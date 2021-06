Gifhorner Polizei entlässt fünf Männer nach der Massenschlägerei am Wochenende aus dem Gewahrsam

Gifhorn

So etwas erlebt Gifhorn nicht oft: Eine Massenschlägerei forderte am Samstag die Polizeibeamten der Gifhorner Dienststelle, die Verstärkung aus Braunschweig anforderten. Rund 30 Personen prügelten an der Gifhorner Straße zum Teil mit Holzknüppeln aufeinander ein. Am Montag nun gab es weitere – knappe – Infos zu dem Vorfall. Die Ursache allerdings ist nach wie vor unklar.

Laut Christoph Nowak, dem Pressesprecher der Gifhorner Polizei, hatte diese in der Nacht von Samstag auf Sonntag fünf Männer, die im Zuge der ersten Ermittlungen in Gewahrsam genommen worden waren, wieder aus der Haft entlassen. „Die weiteren Ermittlungen zu der Schlägerei werden durch den Zentralen Kriminaldienst derPolizei Gifhorn geführt. Neben der Auswertung von Beweismaterial werden nunVernehmungen erfolgen. Der Ursprung der Auseinandersetzung ist dabei genausoTeil der Ermittlungen wie die familiären Hintergründe der Beteiligten und derenMotive“, erklärte der Polizeioberkommissar.

Gegen 16.15 Uhr waren am Samstag die Gifhorner Beamten alarmiert worden. Auslöser der folgenden Ereignisse soll eine Beleidigung gewesen sein – eines Mannes gegenüber einer Frau in einem Imbiss. Schnell hatten sich jeweils rund 20 Personen zu jeder der beiden beteiligten Parteien gesellt. Obwohl bereits zwei Polizeibeamte vor Ort waren, um den Vorfall aufzunehmen, gingen die beiden Gruppen – zum Teil mit Holzknüppeln bewaffnet – aufeinander los. Es gab Verletzte.

Noch am Samstag gab es dann weitere Folgen der Massenschlägerei: Die Polizei, inzwischen verstärkt durch Beamte der Bereitschaft aus Braunschweig, durchsuchte mehrere Geschäfts- und Privaträume der beteiligten Personen, es gab Strafanzeigen, fünf Männer wurden festgenommen. Rund anderthalb Stunden später erst beruhigte sich die Lage. In den kommenden Tagen werden die Gifhorner Beamten weitere Vernehmungen vornehmen, so Nowak. Sie sollen klären, was es mit den Beleidigungen auf sich hat – und was für Hintergründe dafür sorgten, dass sich die beiden Gruppen vor Ort zusammenfanden und aufeinander los gingen.

Von Thorsten Behrens