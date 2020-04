Bodycams: Polizei zieht erstes positives Fazit

Gifhorn

Sie sollen deeskalierend wirken und Beamtinnen und Beamte im Einsatz vor tätlichen Übergriffen schützen: Seit fünf Wochen setzt auch Gifhorns Polizei sogenannte Bodycams ein. Die bisherigen Erfahrungen mit den Körperkameras sind gut.

Neues Gesetz

Rechtliche Grundlage für den Bodycam-Einsatz ist das neue Polizeigesetz, das der Landtag im Mai 2019 auf den Weg gebracht hat. Unter bestimmten Voraussetzungen ist der Polizei damit erlaubt, Bild- und Tonaufnahmen von Einsätzen im öffentlichen Raum zu machen. Aufzeichnungen von Einsätzen in privaten Räumen sind dagegen tabu. „Diese Vorgaben werden beim Bodycam-Einsatz beachtet“, so Gifhorns Polizeisprecher Thomas Reuter.

Ankündigung

Die Polizisten tragen die Geräte in Schulterhöhe an den Uniformen. „Der Einsatz der Kamera wird angekündigt“, so Reuter. Die mit einer Bodycam ausgerüsteten Beamtinnen und Beamten haben zudem ein gut sichtbares Schild an ihrer Uniform, das auf die Videoaufzeichnung hinweist. „Es gab inzwischen eine Vielzahl von Bodycam-Einsätzen“, weiß der Polizeisprecher. Mitgeschnittene Aufnahmen seien jedoch allesamt wieder gelöscht worden. „Bisher gab es noch keinen Filmmitschnitt, der als Beweismittel in Betracht gekommen ist“, berichtet Reuter.

Kamera läuft

Kamera läuft: Insbesondere bei Einsätzen mit dem Hintergrund häuslicher Gewalt – 250 davon gab es allein 2019 im Kreis Gifhorn – sei die Bodycam ein geeignetes Mittel zur Deeskalation. „Wenn der aus der Wohnung verwiesene Ehemann plötzlich vor der Haustür ausrastet und randaliert“, nennt Reuter ein Beispiel.

Sicherheit

„Das neue Einsatzmittel gibt den Kolleginnen und Kollegen mehr Sicherheit“, ergänzt Oliver Jeromien, stellvertretender Leiter des Einsatz- und Streifendienstes. Wie sinnvoll und wichtig die Anschaffung der Körperkameras in diesem Zusammenhang ist, belegen Zahlen aus der aktuellen Kriminal-Statistik: 44 Mal gab es 2019 Gewalt gegen die Polizei, 78 Beamtinnen und Beamte wurden dabei Opfer.

Vier Geräte

„Aktuell haben wir vier Bodycams – ob schon bald mehr dieser Geräte angeschafft werden, steht noch nicht fest“, so Reuter. Einsatzerfahrungen mit den Körperkameras würden erst in der zweiten Jahreshälfte zusammengetragen und ausgewertet. Bis dahin würden auch noch weitere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Gifhorn im Bodycam-Umgang geschult.

Von Uwe Stadtlich