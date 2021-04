Gifhorner Polizei-Bilanz zu Ostern: Keine Verstöße gegen Ausgangssperre

Gifhorn

Als hätten die Menschen im Landkreis Gifhorn schon Übung wegen der ersten Ausgangssperre, die es im Zuge der Corona-Pandemie im Landkreis Gifhorn schon einmal Anfang des Jahres gab: „Keine Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre“, meldet die Inspektion in der Hindenburgstraße am Ostermontag. Die meisten Einsätze gab es am Samstag und Sonntag, die Anlässe hatten jedoch nichts mit Verstößen gegen die Anordnung des Landkreises zu tun. Keine weiteren Ernstfälle wurden am Ostermontag gemeldet.

80-jährige Demente noch rechtzeitig gefunden

Der spektakulärste Einsatz für die Polizei ereignete sich in der Nacht zu Ostersonntag in Groß Schwülper. Mitten in der Nacht suchten zahlreiche Beamte nach einer 80-jährigen Dementen, die in Groß Schwülper aus einem Pflegeheim verschwunden war. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Ort. Am frühen Sonntagmorgen war Aufatmen angesagt: Anwohner entdeckten die im Gebüsch liegende Frau. Die hatte bei den Eisestemperaturen schon leichte Unterkühlungen und wurde ins Klinikum gebracht.

Angerempelt und dann die Geldbörse gestohlen

In einem Supermarkt in Isenbüttel, Reuteranger, kam es zum Diebstahl einer Geldbörse. Zwei bislang unbekannte Täterinnen rempelten die 77-jährige Geschädigte an und entwendeten in einem unbemerkten Moment die Geldbörse.

Baugeräte in Jembke gestohlen

Zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Samstag, 8.15 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Außentüren und Fenster eines derzeit leerstehenden Gebäudes in der Hauptstraße in Jembke aufgehebelt. Es wurden mehrere elektronische Baugeräte entwendet. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1500 Euro.

Feuer gelegt: Polizei sucht Zeugen

Im Bereich Wesendorf, Horst, kam es am Sonntag gegen 1 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Ein Mülleimer wurde durch bislang unbekannte Täter in Brand gesetzt, das Feuer griff auf eine daneben stehende Sitzbank über. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn oder Wesendorf zu melden.

Einen betrunkenen Autofahrer und einen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehenden Fahrer zog die Polizei am Ostersamstag aus dem Verkehr.

Wittinger war mit 1,53 Promille unterwegs

Am Samstag um 20.20 Uhr wurde im Umweg in Wittingen ein 22-Jähriger mit seinem Auto kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,53 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe wurde entnommen.

Gifhorner Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ebenfalls am Samstag gegen 19 Uhr wurde ein 34-jähriger VW-Fahrer in Gifhorn auf dem Calberlaher Damm angehalten und kontrolliert. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Von Andrea Posselt