Gifhorner Pistolenschütze (48) gesteht vor dem Landgericht

Gifhorn/Hildesheim

Der Prozess gegen einen 48-jährigen Gifhorner wegen mehreren Schüssen auf seinen ehemaligen Kumpel musste am Donnerstag vorzeitig abgebrochen werden. In der Mittagspause war ein Schöffe mit einem Schnelltest positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Am Vormittag wurden jedoch zunächst als Zeugen eine Rechtsmedizinerin und ein Ehepaar gehört. Das Ehepaar berichtete, dass es sich auf dem Weg zum Einkaufen in einem Supermarkt an der Braunschweiger Straße befunden hätte. „Schon beim Einbiegen auf dem Parkplatz haben wir zwei Personen gesehen, die sich stritten“, so die 63-jährige Ehefrau. Ein großer Mann soll dabei seinen Rucksack immer wieder schützend vor seine Brust gehalten haben. Dicht vor ihm sah sie einen kleineren Mann. „Ich habe dann gesehen, wie der kleinere eine Schusswaffe aus dem Hosenbund gezogen und mit gestrecktem Arm mehrere Male auf den Großen geschossen hat“, sagte die Frau vor Gericht. Sie habe die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, waren die Kontrahenten nicht mehr zu finden.

Ältere Verletzungen passen zu einer vorausgegangenen Schießerei

Die Aussage des Ehepaares deckt sich mit den Angaben des 46-jährigen Opfers vom ersten Prozesstag. Etwa eine Woche vor der angeklagten Tat am 20. Oktober 2021 soll der 48-jährige Angeklagte bereits auf ihn geschossen haben. Die passenden älteren Verletzungen dazu am Bauchnabel und am Oberschenkel entdeckte eine 38-jährige Rechtsmedizinerin aus Magdeburg. Sie war von der Polizei in Gifhorn damit beauftragt worden, die Verletzungen der aktuellen Tat im Klinikum Magdeburg zu begutachten.

Einen Steckschuss am linken Handgelenk, eine Schusswunde an der linken Schläfe und den Schuss ins rechte Auge, bei dem das Hartgummigeschoss noch in der Augenhöhle steckte, konnte sie der neuen Tat sicher zuordnen. Aufgefallen waren ihr Oberhautdefekte neben der Schusswunde an der Schläfe. „Sie entstehen durch Partikel der Treibladung und lassen auf einen relativen Nahschuss schließen“, sagte die Rechtsmedizinerin. Das Hartgummigeschoss in der Augenhöhle sei in einer Operation durch die Nase entfernt worden. Eine weitere Augenoperation sei bei dem 46-Jährigen Anfang Dezember 2021 angesetzt worden, da eine Netzhautablösung festgestellt worden war. Der Angeklagte sei jedoch in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik erschienen. Er sei dann nach Hause gefahren, da er keine Lust gehabt hätte, in die Augenklinik zu wechseln. Nach Einschätzung der Rechtsmedizinerin hätte vermutlich das Augenlicht des 46-Jährigen bei dieser OP gerettet werden können.

Die zweite Tat soll nicht geplant gewesen sein

Über seinen Anwalt lies der 48-Jährige eine Erklärung verlesen. Er gab beide Taten zu. Die zweite Tat sei jedoch keine geplante Aktion, sondern ein zufälliges Aufeinandertreffen gewesen. Der 48-Jährige habe vergeblich versucht, sich aus dem Griff des 46-Jährigen zu lösen. In seiner Not habe er keine andere Möglichkeit als einen Schuss gesehen. Weitere Schüsse seien aus panischer Angst heraus geschehen, so der Anwalt.

Wann der Prozess fortgeführt wird, kann erst nach dem Ergebnis eines PCR-Tests beim Schöffen entschieden werden.

Von Bettina Reese