Exakt am 23. August wird das Panorama-Café in Gifhorn 20 Jahre jung. Eigentümer Johannes Kraft hat immer noch ein Funkeln in den Augen, wenn er sich zurück erinnert an jene Zeit, in der er aus dem seit 1973 stillgelegten Wasserturm ein Panorama-Café baute. „Ich wollte damals für alle Gifhorner einen wunderbaren Blick auf unsere schöne Stadt schaffen.“ Und voller Stolz fügt er hinzu: „Wir haben das höchste Café in der Lüneburger Heide – nach wie vor.“ Ein Jahr hatte Kraft damals für den Umbau geschuftet. Er erinnert sich noch lebhaft, wie der 150 000-Liter-Tank, der Gifhorn bis zum Bau des Wasserwerkes versorgte, mit einem Kran aus dem Gebäude gehievt wurde.

Corona-Pause für Neuerungen genutzt

Mit einem riesigen Fest ging das Panorama-Café dann im Jahr 2000 an den Start. Eineinhalb Jahre sorgte Krafts Ehefrau Rita für das Wohl der Gäste. Die folgenden 14 Jahre bewirtete Jana Iliopoulos die Gäste. Seit eineinhalb Jahren arbeitet in dieser luftigen Höhe das Ehepaar Ute und Georg Wentges. Die haben im Geburtstagsjahr mit den Folgen von Corona zu kämpfen, haben die Zwangspause aber für die Umsetzung von Neuerungen genutzt. „Wir haben einen Kaffee- und Biergarten eingerichtet“, zeigt Ute Wentges stolz auf die Tische, die nun am Fuße des Turmes stehen.

Im Innenbereich dürfte das Pächterpaar gerade einmal die Hälfte der 50 Plätze wegen Corona bewirten, nun warten draußen mehr als 30 Plätze auf die Gäste. Und einen Biergarten starten die Beiden nun auch noch anlässlich des anstehenden Geburtstages des Turms. „Auch Themenabende planen wir – Tapas, Raclette, Cocktail- und Weinabende möchten wir anbieten.“ Ehrensache, der Kuchen bleibt weiter handgemacht, betonen die Pächter. Bleibt die Hoffnung, dass die Gifhorner die Besonderheit des alten Wasserturmes entdecken. Aktuell seien es mehr Touristen, die zu Kaffee und Kuchen kommen, berichtet Georg Wentges.

„Wenn es angenommen wird, erweitern wir das Angebot gerne“

Versuchsweise ist der Biergarten am Panorama-Café nun Freitag und Samstag ab 17 Uhr geöffnet, im Winter geht’s nach drinnen mit Weinabenden. „Wenn es angenommen wird, erweitern wir das Angebot gerne“, sagt Georg Wentges. In der Corona-Zeit sind die Öffnungszeiten wie folgt: Montag und Dienstag Ruhetag. Mittwoch bis Sonntag 9.30 bis 11.30 Uhr Frühstück und von 14.30 bis 17.30 Uhr Kaffee und Kuchen.

