Gifhorn

„Ich war in der Küche und dreht den Wasserhahn auf – aber da kam nix“, berichtet Ortsbürgermeister Ingo Göhmann. Das große Wundern an den Waschbecken und Duschen teilten am Mittwoch früh gegen 8 Uhr rund 350 Haushalte in Winkel. Die Auflösung ist auf den ersten Blick einfach: Die fehlerhafte Absprache zweier Unternehmen hat schlicht und ergreifend für eine Panne gesagt. Das bestätigte gegen Mittag Andreas Schmidt, Geschäftsführer des Wasserverbandes.

„Ein Missverständnis“ bei der Absprache

Wegen geplanter Arbeiten in Ribbesbüttel musste der Wasserverband auch zeitweise die Versorgung Winkels unterbrechen. In solchen Fällen können vorhersehbare Ausfälle ausgeglichen, Leitungen umgeschiebert werden. In diesem Fall hätte das Wasserwerk Gifhorn „den ansonsten geschlossenen Schieber zum Netz der Stadt öffnen“ sollen, damit Winkel nicht auf dem Trockenen sitzt. „Bei dieser Absprache hat es leider ein Missverständnis gegeben, sodass ganz Winkel für zirka eine Stunde kein Trinkwasser hatte, weil die Schieber auf beiden Seiten gleichzeitig geschlossen waren“, erläutert Schmidt.

Zuständigkeiten in Winkel sind verzwickt

Die Zuständigkeit für die Trinkwasserversorgung in Winkel ist verzwickt: Winkel erhält sein Trinkwasser über das Verbands-Netz in Ribbesbüttel bis zu einem Übergabeschacht an der Gemarkungsgrenze vor Winkel. Der Verband verkauft das Wasser dort an die Stadt Gifhorn. Die Verteilung und die Abrechnung des Wassers mit den Winkeler Haushalten erfolgt über die Wasserwerk Gifhorn GmbH.

Im Vorfeld der geplanten Baustelle am Trinkwassernetz habe es eine Absprache mit dem Wasserwerk gegeben, den Schieber von Seiten des Eyßelheideweges zu öffnen, damit Winkel Trinkwasser hat. Wer Schuld hat an der Kommunikationspanne, lässt Schmidt offen.

Von Andrea Posselt