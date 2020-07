Gifhorn

Nach dem gelungenen Auftakt in der katholischen St. Bernwardkirche ging Gifhorns ökumenischer Orgelsommer am Sonntagnachmittag in der St. Nicolaikirche in die nächste Runde. Diesmal war als Organist der international bekannte Musiker Jan Katzschke zu Gast.

„Wir freuen uns sehr, endlich wieder Livemusik in der Kirche genießen zu können“, sagte Kreiskantor Raphael Nigbur mit Blick auf entbehrungsreiche Wochen coronabedingter Einschränkungen. Und „außerordentlich schön“ sei, dass man Jan Katzschke aus Neustadt am Rübenberge für die etwas später als gewohnt gestartete, nunmehr zehnte Ausgabe des Gifhorner Orgelsommers gewinnen konnte. Denn Katzschke sei „ein wahrer Spezialist für alte Orgeln. Das Konzert wird ein Erlebnis für uns alle“, sagte Nigbur.

Anzeige

Bisher letzte Orgelrestaurierung war im Jahr 2000

Katzschke, der Cembalo und Kirchenmusik in Hannover bei Lajos Rovatkay, Hans Christoph Becker-Foss und Heinz Hennig studiert hat und als Kantor im Erzgebirge die Restauration einer 1788 erbauten Oehme-Orgel angestoßen und begleitet hat, entlockte der sogar noch 40 Jahre älteren Christian-Vater-Orgel in der St. Nicolaikirche wundervolle Klänge. Das historische Instrument ist Ende des 19. Jahrhunderts an die damals üblichen Klanggewohnheiten angepasst worden, die Originaldisposition lässt sich wegen übermalter Registerschilder auf dem Orgelgehäuse leider nicht mehr herleiten. Die bisher letzte Restaurierung des altehrwürdigen Instrumentes ist im Jahr 2000 abgeschlossen worden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Katzschkes eigens für Gifhorns Orgelsommer zusammengestelltes und sogar noch kurzfristig verändertes Programm wusste sehr zu gefallen. Der Neustädter, Jahrgang 1972, der zuletzt fast 13 Jahre als Kantor am Dresdner Diakonissenhaus arbeitete und für seine Einspielung der Cembalowerke von Matthias Weckmann den Preis der Deutschen Schallplattenkritik erhalten hat, gibt inzwischen als Organist, Cembalist und Kammermusiker international Konzerte. In Dresden lehrt er an der Hochschule für Kirchenmusik im Hauptfach Orgel. Beim Gifhorner Gastspiel setzte er auf Stücke wie Matthias Weckmanns „Praeludium primi toni“ und „Nun freut euch, lieben Christen g’mein“ oder auch Dieterich Buxtehudes „Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ“, Johann Sebastian Bachs „Passacaglia in c“ und „ Delphin Strungks „Lass mich dein sein und bleiben“. Das Publikum erfreute sich daran sehr.

Weitere Ausgaben des Orgelsommers sollen folgen

Weitere Ausgaben des Orgelsommers folgen am Sonntag, 16. August, mit Almut Höner zu Guntehausen in der St. Nicolaikirche, am Sonntag, 20. September, mit Arne Hallmann ( Orgel) und Michael Pürerfellner (Trompete) in der St. Bernwardkirche und dann noch einmal in der St. Nicolaikirche am Sonntag, 4. Oktober, mit Torsten Laux. Los geht es jeweils um 17 Uhr. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, um Spenden zur Finanzierung weiterer Orgelsommer wird am Ausgang gebeten.

Von Ron Niebuhr