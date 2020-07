Gifhorn

Die Superlative kannten keine Grenzen bei der symbolischen Scheckübergabe: Niemand der Beteiligten hätte auch nur ansatzweise damit gerechnet, dass die Spendenaktion zu Gunsten des städtischen Kinderfonds’ „Kleine Kinder – immer satt“ im Rahmen des Gifhorner Online-Schützenfestes so durch die Decke geht. Bürgermeister Matthias Nerlich verriet, dass er im Vorfeld mit etwa 5000 Euro gerechnet hatte. Dass es dann binnen der viertägigen Online-Aktion sogar 15 500 Euro wurden, „hat mich mehr als überrascht“. Alt und Jung hätten sich beteiligt, sogar kleine Kinder wollten ihren Beitrag leisten, wusste Nerlich zu berichten. „Das ist ein großartiger Ausdruck der Solidarität.“ Sein Dank ging an Bastian Till Nowak, Herausgeber und Chefredakteur des Stadtmagazins Kurt. Dessen Team hatte innerhalb weniger Tage die Idee eines Online-Schützenfestes technisch umgesetzt. „Ein ganzer Berg Arbeit“, freute sich Holger Ploog vom Kinderfonds. Er selbst hatte verfolgt, welcher Hype an den vier Tagen im Internet abging. „Ich bin begeistert, wie da jeder für sich gefeiert hat.“ Und dass dann noch 157 Spender zusammen kamen – „das ist eine beeindruckende Zahl“, zeigte er sich begeistert. Pro Jahr brauche „Kleine Kinder – immer satt“ immer rund 100 000 Euro zur Finanzierung aller Projekte. Dass nun so ein Batzen zusammen gekommen ist, freute Ploog sichtlich.

20 Projekte laufen aktuell

Mit Annette Hoffmann und Dr. Klaus Meister stellte Ploog bei der Scheckübergabe vor, was alles mit dem Geld passieren soll. Unter anderem möchten die Macher des Kinderfonds’, die schon jetzt 20 Projekte am Laufen halten, damit Neuland betreten. Ein Mobbing-Präventionsprojekt soll zunächst an zwei Gifhorner Schulen starten. „Das mussten wir wegen Corona verschieben, nun hoffen wir, dass unsere Arbeit nach den Ferien weiter gehen kann“, berichtete Ploog. Nach dem Durchlauf an der Freiherr-vom-Stein-Schule sowie Reuter-Realschule ist es Ziel, dass danach alle Gifhorner Schulen an dem Projekt teilhaben können. Auch an einer Kita wird der Versuch gestartet, ein Anti-Mobbing-Projekt anzubieten. Ploog vermutet nach bisherigen Erfahrungen: „Das Interesse wird recht groß sein.“

Auch das Projekt „Kinder zwischen Büchern“ in der Stadtbücherei profitiert von der Schützenfest-Spende. Tiptoi-Stifte und Toni-Figuren sollen angeschafft werden, erläuterte Meister. Der Kulturverein wird sich über einen Zuschuss freuen. Er plant, das Theater-Projekt „Motte will Meer“ an Gifhorner Grundschulen zu holen. Und dann wollen die Macher des Kinderfonds’ auch noch etwas auf die hohe Kante legen. Meister erklärt warum: „Wir brauchen Rücklagen, da wir noch nicht absehen können, welcher Bedarf nach Corona da ist.“

