Hintergrundmusik für nachdenkliche Momente

Gifhorn

Die ersten Silvesterpartys im Landkreis liefen gerade an, da gab es in der Gifhorner Nicolaikirche ganz andere Musik zu hören. „In Dulci Jubilo“ hieß es dort vom Voktett Hannover. Das achtköpfige Ensemble hatte zu einer musikalischen Reise durch die Epochen geladen. Zwischen 350 und 400 Zuhörer waren dieser Einladung gefolgt.

Blick zurück und Blick voraus

„Die Kirchenglocken haben gerade 20 Uhr geschlagen. Damit bleiben vier Stunden vor dem Jahreswechsel, um noch einmal inne zu halten“, begrüßte Kirchenvorsteher Uwe Gierz die Besucher. Die erfuhren gleich darauf, was sie bei diesem Konzert erwartete. „Unser Advents-, Weihnachts- und Silvesterprogramm wirft einen Blick zurück auf die Adventszeit und ihren besinnlichen Tage sowie den Blick voraus auf das kommende Jahr“, begrüßten die Sängerinnen und Sänger Esther Tschimpke (Sopran), Felicia Nölke (Sopran), Lea Wolpert (Alt), Ida Danzberg (Alt), Steffen Kruse (Tenor), Justus Barleben (Tenor), Sebastian Knappe (Bass) und Friedemann Gottschlich (Bass) das Publikum.

Musikalische Reise durch die Jahrhunderte

Bereits zum zweiten Mal war das Ensemble zum Silvesterkonzert in Gifhorn. Und gleich mit dem ersten Stück – „Im Advent“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 bis 1847) – trafen die Musiker mit ihrem A-cappella-Gesang vor dem barocken Altar der Kirche den Nerv des Publikums. Weiter führte die musikalische Reise durch die Jahrhunderte beispielsweise mit „Sanctus“ (Jacobus Clemens non Papa, 1510 bis 1555) und „A Hymn to the Virgin“ ( Benjamin Britten, 1913 bis 1976) oder „In Dulci Jubilo“ ( Michael Praetorius, 1571 bis 1621). Der immer wieder erklingenden Applaus der Zuhörer machte schnell klar, dass diese gerne die Gelegenheit wahrnahmen, zum Jahreswechsel noch einmal über das nachzudenken, was war, sowie über das, was kommen möge. Die Hintergrundmusik dazu lieferte das Voktett allemal.

Von Thorsten Behrens