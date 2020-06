Unser Aller Stream: Top-Acts trotz Corona

Gifhorn.

Auch wenn sich die riesigen sechs Kronleuchter im Rittersaal des Gifhorner Schlosses nicht bewegten – das ehrwürdige Gemäuer schien im Takt der Musik zu vibrieren. Weil „Unser Aller Festival“ corona-bedingt für dieses Jahr abgesagt werden musste, war die Live-Übertragung von „Unser Aller Stream“ als Trostpflaster angekündigt worden. Die auftretenden Künstler waren aber weit mehr als ein Trost, sie agierten völlig text- und notensicher mit anspruchsvollen Songs aus unterschiedlichsten Genres.

Mit dabei: Billy Ray Schlag und Tiana Kruskic als Kleopetrol, Yannik Kutscher als Coffey und Verena Schlag, Betty Damietz und Susi Hees als Honolulus.

Eine Stunde lang zeigten sie vor drei laufenden Kameras, dass sie allesamt Profis sind. Dabei trat Billy Ray Schlag mit – wie es live verkündet wurde – seiner baldigen Ehefrau Tiana Kruskic als Opener des Live-Streams an. Als Duo vertraten die beiden Schlags Band Kleopetrol. Weiterhin am Mikrofon agierte Coffey alias Yannick Kutscher. Und als Dritter im Bunde überzeugte das Trio Honolulus mit fetzigen Schlagern aus den 60iger-Jahren. Dabei stimmten an: Verena Schlag, Betty Dambietz und Susi Hees.

Geisterkonzert

Leise gedämpfte Stimmung im Rittersaal. Es ist warm, sechs Scheinwerfer heizen ein. Die Techniker probieren letzte Einstellungen, die drei Kameras laufen bereits. „Noch 15 Minuten bis live“, dröhnt es durch den Saal. Billy Ray Schlag zeigt sich in super Stimmung. „Bislang haben wir nur Videos aufgenommen, da konnte man später etwas heraus schneiden“, sagt er. Der Musiker vergleicht den Live-Stream – coronabedingt ohne Zuschauer – mit einem Geisterspiel in der Bundesliga ohne Fans. „Ein Konzert lebt von der Dynamik, den Zwischenrufen des Publikums, auf die die Musiker eingehen“, sagt er. Ein Konzert wie dieses dagegen, live vor laufender Kamera ohne Besucher, das ist laut Schlag „für alle das erste Mal“. Trotzdem ist er guter Dinge. „Dann stellen wir uns das Publikum eben vor.“

Es sind keine Leute da

Noch sieben Minuten. Tiana Kruskic kommt summend des Weges, die Stimmung der Musiker ist heiter und konzentriert. „Das Konzert hier im Rittersaal wurde heute vorab einmal geprobt“, verrät Babak Khosrawi-Rad von Kollektiv 4, dem Veranstalter von Unser Aller Festival. Die Turmuhr des Schlosses schlägt, sie geht falsch. Das sorgt für Heiterkeit. Alle wissen genau: „Es ist noch nicht 18 Uhr.“ Dann aber schlägt die Stunde. Noch immer ist Zeit für die Musiker. Vorerst begrüßt Landrat Dr. Andreas Ebel die Zuschauer, die den Live-Stream auf Facebook oder auf Youtube verfolgen. Jetzt stellt der Kameramann Billy Ray Schlag und Tiana Kruskic scharf. Beide starten als Opener das Konzert, er am Keyboard, beide gemeinsam als Sänger. „Es ist eine ziemliche Herausforderung“, stellt Kruskic dabei fest. „Wir schauen uns von hier den wunderschönen Hof an, aber es sind keine Leute da.“ Schlag führt locker souverän durch das Programm. Auch Veranstalter Khosrawi-Rad kommt zu Wort. Er blickt auf den nächsten Sommer: „Dann sehen wir hier die Künstler, die jetzt für Unser Aller Festival geplant waren.“ „Was macht man in zwölf Wochen Quarantäne?“, fragte dann Schlag und antwortete selbst: „Sich einen Schnurrbart wachsen lassen.“ Kruskic nutzt den Live-Stream auch dafür, auf die derzeitigen Demonstrationen hinzuweisen und dem „Rassismus keine Chance zu geben“.

Es folgte der Auftritt von „Coffey“, den Schlag als Gifhorner Urgestein begrüßte. „Ich greife die melancholische Stimmung der letzten Monate auf“, kündigte Coffey vor seinem ersten brillant gesungenen Song an. Vor dem zweiten drohte er: „Und jetzt drehen wir den Spieß um.“ Im Anschluss verließ er die imaginäre Bühne, was Schlag augenzwinkernd mit den Worten kommentierte: „Nach zwölf Wochen Pause können zwei Lieder ganz schön anstrengend sein.“

„Wir haben Entzug“

Im Anschluss klangen Schlager aus den 60iger-Jahren durch den Rittersaal, laut Schlag „total geile Songs“. Die Honolulus traten auf. „Wir singen den Song Krimi“, kündigten sie an. „Denn eigentlich sollte heute hier Jan Josef Liefers auftreten“. Gesagt, gesungen: „Ohne Krimi geht die Mimie nie ins Bett“, stimmte das Trio an. Die Füße der zuhörenden Techniker und Musiker wippten dazu begeistert im Takt. Auch für die drei Sängerinnen gab es beim ersten Auftritt nur zwei Songs. „Ich liebe das Leben“, stimmten sie voller Inbrunst an. Wen wundert’s: „Unser letzter Auftritt ist 100 Tage her, wir haben Entzug.“

Von Hilke Kottlick