Mühlenmuseum startet in die neue Saison

Gifhorn

Das Gifhorner Mühlenmuseum startet am Sonntag, 15. März, in die neue Saison. Bis zum 31. Oktober ist es täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. „Wir haben uns dem Themenbereich Faszination Mühlentechnik verschrieben“, sagt Philipp Oppermann von der Museumsleitung: „Unser Gelände lädt zum Spazierengehen ein, bietet aber auch eine Fülle an Informationen über Geschichte und Funktion der ältesten Kraftmaschine der Menschheit“.

Diese Mühlen gibt es zu sehen

Auf dem rund 15 Hektar großen Freigelände des nunmehr 40 Jahre alten Museums, das am 8. Mai 1980 eröffnet wurde, finden Besucher 13 originalgroße Mühlen aus verschiedenen Ländern der Welt: Windmühlen aus Griechenland, Portugal, Spanien, Frankreich, Deutschland, der Ukraine sowie Wassermühlen aus Österreich, Serbien und Korea.

Besondere Mühle aus Ungarn

Als Besonderheit gilt die Schiffmühle aus Ungarn, die als „schwimmende Wassermühle“ konstruiert ist. Angetrieben durch Wasser- oder Windkraft, drehen sich ihre Flügel oder Wasserräder und vermitteln neben romantischen Gefühlen auch einen Eindruck von der harten Arbeit der Menschen zur Gewinnung des Grundnahrungsmittels Brot.

Modelle in der Ausstellungshalle

In der Ausstellungshalle des Museums, das in dieser Form weltweit wohl einzigartig ist, entführen rund 50 maßstabsgerechte und naturgetreu gebaute Modell-Mühlen in die faszinierende Welt der Mühlentechnik und der unterschiedlichen Nutzungsarten von Mühlen, die neben der Getreideverarbeitung auch der Gewinnung von Öl oder Senf, dem Sägen von Holz, dem Wasserschöpfen oder der Verarbeitung von Schnupftabak dienten. Über 160 Nutzungsarten für Mühlen haben Forscher bis heute ermittelt, das Internationale Mühlenmuseum Gifhorn vermittelt diese auf einzigartige Weise.

Verweilen auf dem Dorfplatz

Der Dorfplatz des Mühlenmuseums lädt zum Verweilen und Erholen ein. Mehrere Fachwerkhäuser im Niedersachsen-Stil bilden zusammen mit einem historischen Kornspeicher und einer westfälischen Rossmühle (Pferdeantrieb) diese Baugruppe, die in Form eines traditionellen Rundlingsdorfes angelegt wurde. In holzgefeuerten Steinöfen backen die Museumsbäcker vor den Augen der Besucher Brot und Kuchen nach traditionellen Rezepten, die vor Ort verzehrt, aber auch mit nach Hause genommen werden können.

Ruhe finden in der Holzkirche

Wer am Ende eines ausführlichen Rundgangs durch das Museum noch einmal Ruhe sucht, kann diese in der russisch-orthodoxen Holzkirche finden, die am Rande des Museumsgeländes errichtet wurde und als Beitrag zur Völkerverständigung 50 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs 1995 durch den damaligen Patriarchen Aleksij II. persönlich gesegnet wurde.

Angebote für Kinder

Für Kinder bietet das Mühlenmuseum verschiedene „Mitmach-Aktionen“ an. So können zum Beispiel im Ausstellungsgebäude und in der „Mahlstube“ verschiedene Handmühlen selbst ausprobiert werden.

Mehr vom Mühlenmuseum :

Von der Redaktion