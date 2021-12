Gifhorn

Ein zähes Ringen ging im Herbst zu Ende: Stadt und Familie Wrobel einigten sich auf die Konditionen, zu denen die Stadt ab 1. Januar 2022 das Internationale Mühlenmuseum übernimmt. 2,3 Millionen zahlt Gifhorn an den Gründer des Museums. Dafür ist nun Folgendes in städtischer Hand: das gesamte Areal inklusive Glockenpalast, Basilika, Freiheitsglocke, Grundstücke an der Lüneburger Straße sowie sämtliche Rechte an Namen, Marken und Logos, die in Zusammenhang mit dem Betrieb des Mühlenmuseums und seiner Gastronomie stehen.

Mit 500 000 Euro beteiligt sich außerdem der Landkreis Gifhorn an dem Projekt. Dies hatte vor wenigen Tagen der Kreistag so beschlossen. Der Landkreis sei – wie bisher auch – in all die nun anstehenden Planungen einbezogen. Bei weiteren Ausschuss-Sitzungen sollen Landkreis-Verwaltung und Kreistag jeweils mit einer Stimme vertreten sein, teilt die Stadt mit.

Erste Öffnung in 2022 vermutlich Pfingsten

Nun steht der Stadt jede Menge Arbeit bevor. Derzeit befindet sich das Mühlenmuseum in der Winterpause. Geplant seien nun zunächst technische Sofortmaßnahmen und eine Machbarkeitsstudie zur Neuausrichtung. Die Stadt plant, das Museum im zweiten Quartal 2022 wiederzueröffnen – voraussichtlich zum Pfingstwochenende. Im Anschluss sollen anlassbezogene Öffnungen folgen und in Abhängigkeit von den Arbeitsfortschritten wieder eine dauerhafte Öffnung.

Die Arbeiten zur Neukonzeption des Mühlenmuseums laufen derweil auf Hochtouren. Im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung fand zunächst eine große Bestandsaufnahme statt. Für die Koordination der technischen Sofortmaßnahmen hat die Stadt bereits zwei Baufachleute gewinnen können. Die zwei festangestellten Mitarbeitenden des Mühlenmuseums werden wiederum in den städtischen Dienst übernommen und unterstützen die Neuausrichtung ebenfalls tatkräftig.

Förderbescheid im März erwartet

In der Zwischenzeit wurde außerdem der Förderantrag für die angestrebte Machbarkeitsstudie beantragt. Der Förderbescheid wird für März erwartet. Mit den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie erfolgt dann im weiteren Verlauf eine strategische Neuausrichtung und auch eine Änderung des Bebauungsplans könne dann auf den Weg gebracht werden.

Machbarkeitsstudie soll erstellt werden

Alles in allem ist erste Stadträtin Kerstin Meyer nun über die weitere Etappe – der Vertragsunterzeichnung – froh über das Erreichte. „Wir freuen uns sehr über den positiven Vertragsabschluss und blicken nun voller Tatendrang auf die kommenden Monate“, erläutert Kerstin Meyer, Erste Stadträtin der Stadt Gifhorn. „Wir haben gemeinsam mit der Politik bereits viele Ideen zur zukünftigen Nutzung sammeln können und werden diese nun im Rahmen einer Machbarkeitsstudie konkretisieren.“

Ziel: Wahrzeichen der Stadt bewahren

Reichlich Entwicklungspotenzial sah die Mehrheit der Politiker im Mühlenmuseum. Die meisten sehen im Mühlenmuseum eine überregionale Bedeutung. Das Museum sei zum Wahrzeichen der Stadt geworden. „Diesem Anspruch wollen wir auch in der Zukunft gerecht werden“, betont Kerstin Meyer.

