Gifhorn

Seit Wochen sorgt das Thema in Gifhorn für erhitzte Gemüter bei Gifhorns Politik, so auch am Dienstag bei der Sitzung des städtischen Hochbauausschusses im Dorfgemeinschaftshaus in Gamsen: Für 2,6 Millionen soll die Stadt das Mühlenmuseum kaufen. Auf dieses fixe Angebot der Eigentümerfamilie Wrobel möchten sich weder Politik noch Verwaltung so einlassen. Im Vorfeld des Rates, der am 28. Juni tagt, rangen die Mitglieder des Bauausschusses um einen neu formulierten Beschluss. Der wurde schließlich nach langer Diskussion einstimmig gefasst.

„Das ist ein Leuchtturm-Projekt“

Erste Stadträtin Kerstin Meyer ließ keinen Zweifel am Wunsch der Verwaltung. „Wir sind sehr, sehr interessiert am Kauf des Mühlenmuseums. Das ist ein Leuchtturm-Projekt, für Gifhorn eine Marke.“ Allerdings: Familie Wrobel trat mit der Forderung von 2,6 Millionen Euro an die Stadt heran, inklusive zeitlichem Ultimatum. Für Nachverhandlungen lässt das unterbreitete Angebot aktuell rechtlich keinerlei Spielraum.

Unter diesen Vorzeichen mochte da niemand sein Okay geben. Tenor: Es wäre schön, das Mühlenmuseum zu kaufen und mit neuen Ideen aufzupeppen, aber nicht um jeden Preis. CDU und Grüne – und damit die Mehrheit im Rat – formulierten ihre Bedenken. „Der Kaufpreis ist nicht plausibel. Wir sind auch für neue Gespräche“, so Ralf Richter (Grüne). Zuvor hatte Horst Ganz für die CDU diese Haltung vertreten.

Investitionskosten sind hoch

Bestätigt sahen sich auch andere Zweifler, weil Kerstin Meyer Kosten nannte, die für dringend notwendige Sanierungen anstehen, alleine für Sofortmaßnahmen wären das rund 440 000 Euro. Für die Folgejahre sehen die Zahlen der Gutachter noch schlechter aus, von bis zu 2,1 Millionen Euro sei auszugehen. Und das Ganze bei zuletzt gesunkenen Besucherzahlen. Für 2021 steht ein Zuschussbedarf von 750 000 Euro auf dem Papier.

Ulrich Stenzel (SPD) empörte sich darüber, dass diese Fakten erst jetzt auf dem Tisch seien. Kerstin Meyer erklärte, wie viel Puzzlearbeit bislang in dem Vorhaben stecke. „Hier geht Genauigkeit vor Schnelligkeit.“

Vorschlag: Der Landkreis ist mit im Boot

Angesichts der anstehenden Investitionskosten formulierte Jürgen Völke (ULG/FDP): „Es wäre schön, das Museum zu haben. Aber nicht um jeden Preis.“ Sein Vorschlag: Da 60 Prozent der Fläche ohnehin dem Landkreis gehören, solle der sich am Kauf beteiligen.

Ähnlich floss das in den neu formulierten Beschluss ein. Der besagt, dass das aktuell nicht weiter verhandelbare Kaufangebot in der Form abgelehnt wird. Ausdrücklicher Wunsch der Politik: Die Stadt soll im Gespräch mit Wrobels den Kauf anstreben. Einfach nur ein Gegenangebot zu machen, sei nicht zielführend. Nun soll ein noch zu gründender Fachausschuss weitere Details prüfen. Auch Gespräche mit dem Landkreis und Ideen für Konzepte und Betreiber gehören dazu. Einstimmig votierten die Ausschussmitglieder dafür.

Von Andrea Posselt