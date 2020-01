Gifhorner Missbrauchsprozess startet neu

Gifhorn/Hildesheim

Der Prozess gegen ein Pädagogen-Paar aus Gifhorn, das über Jahre in einer von ihm betreuten Wohngruppe Kinder sexuell missbraucht und misshandelt haben soll, startet am Donnerstag neu. 26 Verhandlungstage sind am Landgericht Hildesheim angesetzt. Der erste Prozess musste im Oktober ausgesetzt werden, weil 13 Kartons mit noch nicht ausgewertetem Beweismaterial aufgetaucht waren.

Ehefrau soll nicht eingeschritten sein

Nicht nur in Gifhorn, sondern auch überregional sorgte diese Nachricht im März 2019 für Schlagzeilen. Das Ehepaar soll über Jahre Kinder in der Wohngruppe Lichtblick gepeinigt haben. Der Mann gilt als Haupttäter und ist 57 Jahre alt, seine Frau 60 Jahre alt. Ermittelt wird wegen elf Fällen von sexuellen Missbrauchs und fünf Fällen von Misshandlung Schutzbefohlener gegen den Ehemann, wegen fünf Fällen von Misshandlung gegen die Ehefrau, die laut Staatsanwaltschaft von den Straftaten ihres Mannes gewusst haben muss, sie jedoch nicht verhindert hat.

Haupttäter soll Windelfetisch ausgelebt haben

Von den Taten betroffen waren ausschließlich Mädchen. Diese waren zum Tatzeitpunkt zwischen sechs und 16 Jahre alt. Die Misshandlungen und Missbrauchsfälle sollen sich von 1998 bis 2007 abgespielt haben. Laut Anklage soll der heute 57-Jährige in Auslebung seines Windel-Fetisches unter anderem von den Kindern verlangt haben, auch Windeln zu tragen. Dabei sei es zu sexuellen Übergriffen gekommen. Wenn die Kinder nicht gehorchten, wurden sie bestraft – auch vom Einsperren in einen Hundekäfig ist die Rede.

Junge Frau brachte Stein ins Rollen

Vor einem Jahr hatte eines der inzwischen erwachsenen Opfer den Stein ins Rollen gebracht und bei der Polizei in Gifhorn Anzeige erstattet. Inzwischen haben vier junge Frauen gegen das Ehepaar ausgesagt. Als Kinder wurden sie von den Eheleuten betreut. Eine heute 33-Jährige hatte dem Gericht geschildert, wie sie zur Strafe ein Windelpaket tragen musste und in einen Käfig gesperrt wurde. Die Polizei stellte bei der Durchsuchung des Gebäudes im Keller acht benutzte Windeln sicher. An zwei Windeln fand das Landeskriminalamt DNA-Spuren der 33-Jährigen. Eine weitere junge Frau, die in der Zeit vom 26. November 2003 bis zum 20. Juli 2007 in der Wohngruppe des Ehepaares lebte, sagte ebenfalls im Zeugenstand aus. Die heute 24-Jährige soll als Kind von dem 56-jährigen Angeklagten sexuell missbraucht worden sein. Das Ehepaar soll das Kind auch allein in dem Wohnhaus der Gruppe zurückgelassen haben, als die Bewohner zu einem mehrtägigen Ausflug aufgebrochen waren. Mit drei Flaschen Wasser und Pizzen soll das Kind in dem Haus zurückgelassen worden sein.

Auch das Arbeitsgericht befasst sich mit dem Fall

Die Taten sollen sich ereignet haben, als die Diakonie Träger der Einrichtung war. 2007 trennte sich der Träger „wegen pädagogischer Differenzen“ von dem Paar. Dass es Hinweise auf Straftaten gegeben habe, bestritt die Diakonie. Nachdem Life Concepts die Wohngruppe unter seine Fittiche genommen hatte, soll es keine weiteren Straftaten gegeben haben. Der neue Arbeitgeber hatte nach Bekanntwerden der Anklage dem Paar gekündigt. Das ging mit einer Klage vors Arbeitsgericht. Letzter Stand aus Dezember: Die Kündigung des Mannes befand das Arbeitsgericht Hannover als rechtens. Auch die Ehefrau, eine Sozialpädagogin, hatte gegen ihre Kündigung geklagt und Ende August in Teilen recht bekommen. Dagegen läuft jedoch ein Berufungsverfahren. Im Frühjahr soll die Kündigung der Frau vor dem Landesarbeitsgericht Niedersachsen verhandelt werden.

Hauptbeschuldigter weiter in U-Haft

Zum Schutz ihrer Privatsphäre hatte das Gericht die Öffentlichkeit während ihrer Aussage von der Verhandlung ausgeschlossen. Das gilt auch im nun neu beginnenden Prozess, in dem nun alle Beweismittel vollständig vorliegen, wie Steffen Kumme, Sprecher des Landgerichts, mitteilt. Der Hauptbeschuldigte sitzt nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts weiter in Untersuchungshaft, seine Frau ist unter Auflagen auf freiem Fuß.

Von Andrea Posselt