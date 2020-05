Polizeibeamte berichten von der Wohnungsdurchsuchung

Gifhorn/Hildesheim

Trotz Corona-Pandemie wird der Missbrauchs-Prozess gegen ein Gifhorner Pädagogenehepaar (57 und 60 Jahre) wie geplant fortgesetzt. Das Paar hatte rund 25 Jahre lang eine Wohngruppe für hilfebedürftige Kinder und Erwachsene betreut. Der Mann ist wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt. Der 60-jährigen Ehefrau wird Misshandlung in fünf Fällen vorgeworfen, weil sie nicht eingeschritten sein soll.

Vor dem Landgericht Hildesheim erschienen am Donnerstag Polizeibeamte, die von den Durchsuchungen zweier Häuser berichteten. Zeitgleich wurde das Wohngruppe-Gebäude in Gifhorn und das Privathaus des Ehepaares im Landkreis Gifhorn am 28. Januar 2019 durchsucht. Allein im Privathaus waren 17 Beamte eingesetzt. „Das Haus hat einen völlig desolaten und verdreckten Eindruck gemacht, es war unangenehm dort zu arbeiten“, sagte ein 56-jähriger Kriminaloberkommissar. Die Beamten sicherten CDs, DVDs und andere digitale Datenträger. Im Schlafzimmer des Paares im Obergeschoß des Hauses sicherten sie zudem neben Ketten, Windeln und Sex-Spielzeug auch einen Aktenordner. Der Inhalt: brisant. „Etwa 60 Windelverträge zwischen dem Angeklagten und jeweils einem betreuten Kind waren darin“, so der Beamte weiter. Auch Fotos von Erwachsenen in Windeln soll der Ordner enthalten haben.

Hundekäfig im Müll entsorgt

Jeder Raum wurde von den Polizisten aus verschiedenen Perspektiven fotografiert. Auch der Dachboden. Eine der Frauen, die das Ehepaar angezeigt hatten, entdeckte dann später auf einem dieser Dachbodenfotos einen zusammengeklappten Hundekäfig. Vor Gericht hatte sie angegeben, als Kind in einem Hundekäfig eingesperrt worden zu sein. Da das Drahtgestell zusammengeklappt auf dem Dachboden lag, hatten die Polizisten den Käfig nicht sofort identifiziert und sichergestellt. Deshalb erfolgte im Februar eine zweite Hausdurchsuchung bei dem Paar. Den Käfig hatte der 57-Jährige da schon auf einer Mülldeponie entsorgt. Die Polizei ließ daraufhin einen Müllcontainer auf der Deponie entleeren und fand tatsächlich den besagten Hundekäfig. Sein Mandant habe angefangen aufzuräumen, nachdem er Rücksprache mit seinem damaligen Anwalt genommen hätte, so der Verteidiger des Angeklagten. „Es bestand keine böse Absicht, den Käfig zu entsorgen aus Angst er könnte entdeckt werden“, so der Verteidiger weiter. Nach Ansicht des Polizisten sei aus dem Haus jedoch nur der Käfig entsorgt worden. „Mich hat gewundert, dass oben angefangen wurde aufzuräumen, während man unten durch 50 Zentimeter schmale Gänge gehen muss“, so der Beamte weiter.

Gehört wurde auch der 31-jährige Ermittlungsleiter. Rund ein Jahr habe man zum Auswerten der 100 Terrabyte Datenvolumen von sichergestellten Datenträgern gebraucht, so der Kriminaloberkommissar. In der Ermittlungsgruppe seien 33 Mitarbeiter tätig gewesen, um den Sachverhalt in alle Richtungen aufzuklären, sagte der Beamte weiter. Er war bei der Durchsuchung des Wohngruppengebäudes in Gifhorn dabei, wo die Polizei das Ehepaar damals auch antraf. Er habe dem Angeklagten erklärt, warum durchsucht werden soll. Der 57-Jährige habe überrascht, aber gefasst gewirkt.

Abgelaufene Konservendosen und frische Windeln

Zu den Missbrauchs-Vorwürfen habe der Gifhorner bemerkt, dass es früher ein üblicher Therapieansatz gewesen sei, Traumata aufzugreifen und die Kinder Erlebtes noch einmal durchleben zu lassen, erklärte der Beamte. Diese Behandlungsmethode würde heute nicht mehr praktiziert, soll der 57-Jährige hinzugefügt haben. Einen sexuellen Missbrauch von Kindern habe er verneint, so der Zeuge. Der 57-Jährige habe angegeben, eine devote Ader zu haben, die er mit seiner Frau auslebe. Er habe den Polizisten auch von seinem Windelfetisch berichtet und erklärt, dass er sich im Nachthemd und Windeln auch in der Wohngruppe zeige. Skeptisch sei der Beamte im ersten Moment gewesen, als er im Obergeschoss abmontierte Fenstergriffe entdeckt habe. Rückblickend habe er dies aber als gewissen Eigenschutz gesehen, um zu verhindern, dass Kinder aus dem Fenster klettern könnten, sagte der 31-Jährige vor Gericht. Der Keller des Hauses habe auf ihn „einen Messi-haften Eindruck“ gemacht. Konservendosen, die seit Jahren abgelaufen waren, habe man unter anderem dort entdeckt. In einer Ecke seien die Beamten auf ein Windelpaket mit etwa sieben übereinanderliegenden Windeln gestoßen, die mit Klebeband umwickelt waren. Ein ganzer Raum im Keller sei voll mit frischen Erwachsenenwindeln gewesen.

Der Prozess wird am heutigen Freitag fortgesetzt.

Von Bettina Reese